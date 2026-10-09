Los gritos de los pasajeros y un fuerte estruendo despertaron a Luz Marina Gómez durante el vuelo AV042 de Avianca, que cubría la ruta Medellín-Nueva York. La mujer relató en el programa ‘Mañanas Blu’ que vivió momentos de angustia cuando sintió que el avión descendía bruscamente varias veces y llegó a pensar que iba a morir.

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Gómez contó que se había quitado el cinturón de seguridad para dormir y que, al despertarse por el ruido, intentó abrochárselo mientras veía a otros pasajeros levantarse de sus asientos. “Yo veía gente que se salía de los asientos. Eso fue en segundos, en segundos, eso fue en segundos”, recordó sobre la rapidez con la que se presentó la emergencia.

Según su testimonio, la situación ocurrió sin previo aviso y los pasajeros no recibieron una advertencia antes de que comenzaran los movimientos bruscos. “El avión iba en picada y la gente gritando, y otra vez como que se suspendió y en picada, y luego por tercera vez en picada”, explicó al describir lo que sintió durante el episodio.

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Después de lo ocurrido, la pasajera aseguró que les informaron que aterrizarían en Miami. Calculó que pasaron entre 20 y 30 minutos desde el inicio de la emergencia hasta que el avión llegó a tierra. También recordó que una mujer que estaba en el baño salió despedida por el pasillo y que, según lo que alcanzó a observar, habría sufrido una lesión grave en el cuello.

La propia Gómez terminó con un dedo lesionado y dolor en una mano. Una auxiliar de vuelo le llevó compresas de hielo para aliviar las molestias, pero decidió no quedarse en Miami para recibir atención médica porque consideró que otros pasajeros necesitaban ayuda con mayor urgencia. “Yo dije: no, hay gente que está peor, que me atiendan de este dedito y me pasará el dolor”, relató. Su intención era consultar a un médico una vez llegara a Nueva York, donde reside.

Avianca informó que la turbulencia imprevista dejó nueve personas lesionadas: tres integrantes de la tripulación y seis pasajeros. Tras aterrizar en Miami, Gómez continuó su viaje hacia Nueva York en otro avión. Aunque ese trayecto transcurrió sin inconvenientes, reconoció que quedó asustada y que incluso los movimientos leves de la aeronave al atravesar las nubes le recordaban lo que había vivido durante el vuelo anterior.

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