La jornada institucional liderada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, durante su reciente visita de trabajo al departamento de Arauca, desencadenó un profundo remezón en el panorama político del oriente colombiano. En el marco del programa gubernamental ‘Milagros de las Regiones’, el jefe de Estado sostuvo un encuentro directo con el gobernador Renson Jesús Martínez Prada y los alcaldes de la jurisdicción, a quienes interpeló con severidad por la falta de obras de infraestructura, la ausencia de desarrollo social y los cuestionados manejos dados a los recursos provenientes de las regalías petroleras acumuladas durante los últimos años.

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Con tono enérgico, el primer mandatario cuestionó de manera frontal la efectividad de las inversiones estatales en la región, expresando textualmente ante los mandatarios locales: “Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de $ 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso”. En su pronunciamiento, el jefe de Estado atribuyó la resiliencia del territorio al esfuerzo de la población civil y no a las administraciones locales, añadiendo sin ambigüedades: “¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota. Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación, se lo robaron”.

A la contundente recriminación por la presunta malversación de fondos públicos, el mandatario sumó un condicionamiento de máxima severidad en materia de seguridad nacional e institucionalidad. De La Espriella remarcó la política de cero tolerancia frente a la convergencia entre la administración pública y los actores armados al margen de la ley que operan tradicionalmente en esa zona de frontera. En un llamado de atención directo a la cúpula administrativa del departamento, el jefe de Estado enfatizó: “Quiero ser absolutamente claro con ustedes, señores alcaldes y señor gobernador, y también con todos los funcionarios. El Gobierno nacional no permitirá bajo ninguna circunstancia alianzas entre el gobierno regional y los narcoterroristas del ELN y las Farc”.

Para cerrar su intervención, el mandatario recordó que la colaboración armónica entre las instituciones del Estado no significará impunidad ni permisividad frente a eventuales faltas disciplinarias o penales, sentenciando: “Quien tenga nexos, proteja, negocie o facilite el accionar del narcoterrorismo será enfrentado con todo el peso de la ley, no solamente en Colombia, fuera de Colombia también. Que nadie confunda la cortesía institucional con la complicidad”. Con esta clara advertencia, el Gobierno nacional ratificó que apretará los controles fiscales y la presencia de la Fuerza Pública en la región araucana, supeditando el apoyo central a la transparencia y la ruptura de cualquier vínculo con la criminalidad organizada.