Por: El Espectador

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La defensa de los derechos culturales es el centro de una convocatoria nacional para este jueves 22 de octubre, enfocada especialmente en el apoyo a las bibliotecas públicas y en la necesidad de garantizar el acceso a la lectura. De acuerdo con una publicación que circula para invitar a participar en la jornada, se resalta que están en juego los derechos culturales de la ciudadanía, haciendo énfasis en la importancia de mantener y fortalecer los programas que incentivan la lectura, la escritura y la oralidad a nivel nacional.

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En Bogotá, la iniciativa se traducirá en un plantón pacífico frente a la Biblioteca Nacional de Colombia. El alcance de la movilización busca expandirse a distintas regiones del país, donde se realizarán actividades como lecturas públicas, concentraciones, expresiones artísticas y plantones en diversos espacios, incluyendo bibliotecas, librerías, plazas públicas, escuelas y también en territorios rurales. La jornada involucra a distintos actores sociales que trabajan en el campo de la cultura.

La convocatoria surge en medio de cuestionamientos hacia la gestión de Julia Cristina Daza Noguera, quien asumió recientemente el cargo de directora de la Biblioteca Nacional. Según ha reportado El Espectador, funcionarios de la institución han presentado denuncias por dificultades en la comunicación e incluso malos tratos, así como por el posible desconocimiento de la directora sobre sectores clave como el editorial y la gestión patrimonial. Frente a estas denuncias, el Ministerio de las Culturas ha manifestado que Daza cumple formalmente los requisitos requeridos para ocupar dicho cargo.

Este ambiente de movilización no es aislado: se suma a recientes protestas generadas por decisiones del Gobierno sobre otros espacios culturales, como el retiro de 30 piezas del Museo Nacional que estaban relacionadas con la historia de la población LGBTIQ+, luchas feministas, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y la memoria política nacional, bajo la orden del presidente Abelardo de la Espriella.

La manifestación del jueves tiene como meta visibilizar la importancia de mantener políticas relacionadas con la lectura y la escritura, así como fortalecer entidades y programas como las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI), la Red Relata, el Plan LEOB y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Los organizadores solicitan atención a las necesidades de bibliotecas comunitarias, populares e itinerantes y de librerías independientes, donde se siente que la defensa de estos espacios es crucial para el ecosistema del libro y la lectura. También piden condiciones dignas para la escuela de mediación LEO y los tutores GSB, en pro de la continuidad de estas iniciativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se están realizando movilizaciones para defender las bibliotecas públicas en Colombia?

La movilización surge para proteger los derechos culturales y asegurar la permanencia de programas que promueven la lectura, la escritura y la oralidad. Se busca llamar la atención sobre la importancia de las bibliotecas públicas, rurales, comunitarias y de otras iniciativas culturales ante posibles amenazas a su continuidad. Además, el contexto actual de denuncias internas sobre la dirección de la Biblioteca Nacional y recientes decisiones gubernamentales sobre espacios culturales refuerza la urgencia de estas acciones, según información publicada por El Espectador.

¿Qué son las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI) y cuál es su importancia en la movilización?

Las Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI) son iniciativas que llevan libros, actividades lectoras y culturales a territorios rurales, permitiendo el acceso a la lectura en comunidades apartadas. Los convocantes de la movilización consideran crucial garantizar la existencia y continuidad de estos programas, pues ofrecen oportunidades de formación y acceso cultural a poblaciones que no cuentan con bibliotecas fijas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.