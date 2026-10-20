Por: El Espectador

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La bancada de Salvación Nacional presentó este lunes una denuncia ante la Comisión de Acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro, a raíz de una reunión sostenida durante su gobierno con exjefes paramilitares. El objetivo de la denuncia es establecer si el exmandatario impartió alguna instrucción dirigida a obtener declaraciones que afectaran al actual mandatario Abelardo de la Espriella, al exmandatario Álvaro Uribe y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En el documento se detalla que Petro ha negado rotundamente haber entregado dicha orden, subrayando la importancia de esclarecer este punto ante las autoridades competentes.

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De acuerdo con lo revelado por El Espectador, la denuncia se fundamenta principalmente en declaraciones públicas recientes emitidas por Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar. Según la bancada, estos testimonios plantean dudas sobre la posible instrumentalización de espacios institucionales destinados a la paz y reconciliación, para supuestos fines político-electorales. La solicitud ante la Comisión de Acusaciones es clara: indagar si se usaron de manera inadecuada recursos públicos, personal, medios oficiales o hubo manipulación de competencias del gobierno para perseguir estos objetivos.

El documento de la denuncia cuenta con la firma de los senadores Enrique Gómez, Germán Rodríguez y Sara Castellanos, así como la representante Carol Borda. Entre las exigencias está que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) entregue toda la documentación vinculada con la organización y desarrollo de los encuentros con los exjefes paramilitares durante 2025. Esto incluye agendas, memorandos, actas, el listado de asistentes, y cualquier información que permita esclarecer el rol y las funciones de los delegados estatales presentes en dichas reuniones.

En medio del debate, otros congresistas del oficialismo han apoyado el avance de investigaciones sobre las declaraciones de la exdirectora del Dapre y de Salvatore Mancuso. Adicionalmente, el senador Hernán Cadavid pidió a la Fiscalía investigar tanto a Mancuso como "la responsabilidad de Armando Benedetti, ministro del Interior que coordinó esos diálogos".

Frente a las acusaciones, tanto Gustavo Petro como su exministro del Interior, Armando Benedetti, han rechazado enérgicamente los señalamientos. Petro afirmó que no acepta que se le atribuyan hechos de tal gravedad "sin que exista una sola prueba" y explicó que el proceso de diálogo fue reglamentado públicamente, con el fin de avanzar en la verdad, reparación y cierre del proceso de paz. Benedetti, por su parte, se defendió en sus redes sociales, calificando el hecho como un perfilamiento grave y anunció acciones legales para proteger su nombre, mientras alertaba sobre el retiro de su esquema de protección, sugiriendo que podría estar directamente relacionado con su postura pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue denunciado Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones?

Gustavo Petro fue denunciado por la bancada de Salvación Nacional ante la Comisión de Acusaciones debido a presuntas órdenes o autorizaciones para promover declaraciones públicas en contra de Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, aprovechando espacios institucionales de paz que, según la denuncia, podrían haberse utilizado con fines políticos o electorales. Sin embargo, Petro niega haber impartido alguna instrucción de ese tipo.

¿Qué es el Dapre y cuál es su papel en la investigación mencionada?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) es la dependencia encargada de coordinar asuntos administrativos y logísticos de la Presidencia. En esta investigación, se le solicitó entregar toda la documentación sobre la convocatoria y desarrollo de reuniones con exjefes paramilitares, para determinar si existió alguna irregularidad o abuso de funciones en estos encuentros.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.