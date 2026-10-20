El debate sobre la sostenibilidad fiscal y el manejo de las finanzas públicas volvió al centro de la discusión nacional, luego de que diversos panelistas y expertos económicos analizaran en los micrófonos de Blu Radio las alarmantes cifras reveladas por un reciente informe de la Contraloría General de la República. El diagnóstico, que sitúa los niveles de endeudamiento del país en magnitudes no vistas desde la época de la Guerra de los Mil Días, evidencia un escenario macroeconómico complejo marcado por un déficit fiscal proyectado que podría alcanzar niveles récord.

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Durante la mesa de análisis, el panelista Aurelio Suárez cuestionó las estrategias implementadas para viabilizar el presupuesto en el Congreso, señalando la utilización de maniobras financieras sobre las obligaciones estatales: “La maniobra para ser viable el presupuesto en el Congreso fue reperfilar deuda, más o menos con 7 billones de ahorro y ahí le pudieron meter a sus congresistas sus peticiones, incluidos una ampliación para la reconstrucción del terremoto. El reperfilamiento de la deuda fue de 7 billones y a la Fiscalía 7,8 billones y ni el juicio de Nicolás Petro ha adelantado”. Asimismo, Suárez advirtió sobre el panorama tributario y de gasto que se avizora a corto plazo, puntualizando: “Lo que viene es un ajuste inimaginable en términos de IVA, de renta, de reducción de gasto público, etc. El FMI viene la primera visita de noviembre y seguramente saldrá el apretón fiscal más grande de los últimos años”.

En la misma línea, el analista Santiago Vélez enfatizó en el impacto de los pasivos acumulados y la gravedad de los desequilibriarios fiscales heredados, indicando: “La Contraloría publica un informe que es uno de los elementos que nos ha llevado a esta situación. Al cierre de 2025 la deuda alcanzó los 1.273 billones de pesos, ese endeudamiento excesivo, exagerado, es una de las causas que estamos viviendo, esta es una novela por capítulos, viene ajuste fiscal, plan de desarrollo, visita del FMI, que seguramente tendrán desarrollos en materia económica”. Vélez añadió de forma categórica sobre la magnitud del descalabro presupuestal: “La culpa es del desastre que dejó Petro, el déficit alcanza un 9,4 %, que es una barbaridad, Milei en Argentina lo recibió en un 6 %, ojalá en Colombia pudiéramos pasar a un superávit, yo creo que la apretada del cinturón es necesaria. El déficit es más alto ahorita que lo que hubo en pandemia”.

Las advertencias formuladas en el espacio radial encuentran un sólido asidero en los datos documentados por la Contraloría General de la República, la cual detalló que la deuda bruta del Gobierno Nacional llegó a los 1.068 billones de pesos a corte de agosto de 2026. De este monto total, 818,81 billones corresponden a deuda interna —representada principalmente en TES B de largo y corto plazo—, mientras que 249,52 billones corresponden a deuda externa. Informes técnicos de la entidad señalan que esta última experimentó una reducción nominal en pesos debido exclusivamente a la caída de la tasa de cambio del dólar, más no a una disminución real de las obligaciones internacionales contraídas con acreedores como bonistas extranjeros, el BID, el Banco Mundial y la CAF.

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El delicado panorama financiero se ve agravado por las reiteradas funciones de advertencia y los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria emitidos por los órganos de control fiscal contra la administración anterior por el manejo acelerado de los pasivos y la concentración de vencimientos proyectados para los próximos años. Mientras el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) anticipa que el déficit fiscal podría escalar hasta el 9,4 % del PIB en 2027, superando los registros de la crisis pandémica, el Gobierno actual y los mercados internacionales se preparan para afrontar un inminente endurecimiento de la política fiscal y tributaria que afectará directamente el bolsillo de los colombianos.