Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella consiguió una nueva victoria legislativa tras la aprobación en el Congreso del presupuesto destinado para 2027. En una jornada extensa, la Cámara de Representantes dio finalmente luz verde al proyecto de ley, luego de casi 19 horas de intenso debate y negociaciones, según información presentada por El Espectador. Esta decisión fue celebrada por el Ejecutivo, que considera la aprobación como un paso trascendental para el porvenir de Colombia.

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El presidente Abelardo de la Espriella expresó públicamente su gratitud al Congreso de la República, destacando el compromiso y patriotismo de quienes apoyaron la iniciativa. A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó: "Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos".

Desde la Cámara, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, también valoró el resultado, reconociendo la seriedad y el esfuerzo del Legislativo durante el proceso. Asimismo, felicitó al equipo liderado por su par en la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, por lo que calificó como una "impecable presentación" del articulado del presupuesto. Gómez, por su parte, resaltó la dificultad de este proyecto específico y extendió un reconocimiento incluso a la oposición, valorando la fuerza y claridad con la que expusieron sus argumentos, a pesar de las diferencias evidentes en las posturas.

El jefe de la cartera económica destacó el contexto particular que vive el país y subrayó que el respaldo parlamentario representa una señal importante para la orientación de la política económica. Además, consideró que la aprobación del presupuesto constituye el primer paso hacia la recuperación de la estabilidad económica y la búsqueda del crecimiento y la prosperidad.

En la votación final, la Cámara registró 112 votos a favor, en tanto que el Senado, en una sesión realizada sobre las 10:00 p. m. del lunes, registró 57 apoyos. Sin embargo, la oposición decidió retirarse en protesta por lo que consideró como un procedimiento lesivo y por los ajustes en los recursos destinados a 24 departamentos y sectores como Minas y Agricultura.

Ahora, al haberse aprobado el mismo texto tanto en Senado como en Cámara, no será necesario un proceso de conciliación. No obstante, el Congreso estableció un plazo de 90 días desde la sanción presidencial para que el Gobierno presente un proyecto de ajuste fiscal. El ministro de Hacienda anticipó la pronta radicación de una llamada "ley de rescate", cuyo objetivo es ejecutar un ajuste fiscal a través del gasto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el resultado de la votación del presupuesto de 2027 en el Congreso?

La aprobación del presupuesto de 2027 contó con 112 votos favorables en la Cámara de Representantes y 57 apoyos en el Senado. La oposición se retiró de la sesión, argumentando desacuerdo por la reducción de recursos a determinados departamentos y sectores, de acuerdo con información de El Espectador.

¿Qué es un ajuste fiscal y por qué el Gobierno debe presentarlo en 90 días?

El ajuste fiscal es una medida que busca equilibrar las finanzas públicas, principalmente a través del control del gasto. El Congreso determinó que el Gobierno tiene 90 días, contados desde la sanción del presupuesto, para presentar un proyecto que busque este objetivo, lo que en el caso colombiano se denomina una "ley de rescate", según lo explicado por el ministro de Hacienda en su intervención en la plenaria.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.