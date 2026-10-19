La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal protagonizó un cruce con agentes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) durante las manifestaciones del fin de semana frente al Museo Nacional, en el centro de Bogotá. Un video del episodio se difundió en redes sociales y desató críticas por la forma en que la congresista hizo referencia a su cargo.

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La polémica surgió cuando Carrascal le reclamó a uno de los uniformados por acercar su macana a su cuerpo. En medio de la discusión, la representante mencionó su condición de congresista, una frase que varios usuarios relacionaron con la expresión “usted no sabe quién soy yo”.

El episodio ocurrió durante las protestas por el retiro de al menos 30 piezas de la exposición del Museo Nacional, una decisión que generó cuestionamientos por su relación con asuntos como la lucha feminista, la población LGBTI+ y el conflicto armado colombiano.

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“Usted no sabe quien soy yo” https://t.co/SgaQwrDItd — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 18, 2026

Qué dijo María Fernanda Carrascal durante el cruce con agentes de la UNDMO

En la grabación que circuló en redes sociales, Carrascal le pidió a uno de los uniformados que tuviera cuidado con el manejo de su elemento de dotación.

“Agente, cuidado, cuidado. Oiga, oiga, no me pase ese bolillo que yo soy representante a la Cámara. Cuidado que yo sé cómo mueven esos bolillos. Yo sé cómo mueven esos bolillos y cómo están intimidando a la gente. No se le ocurra volver a hacer lo que acaba de hacer, agente. No se le ocurra”, expresó la congresista.

Las palabras de la representante provocaron reacciones encontradas. Algunos usuarios cuestionaron que mencionara su investidura durante el intercambio con la autoridad, mientras otros respaldaron su presencia en las manifestaciones y su intervención frente a lo que consideraron una posible actuación desproporcionada de la fuerza pública.

El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, fue uno de los políticos que reaccionó a la grabación. “Usted no sabe quién soy yo”, escribió en redes sociales, al asociar el episodio con esa expresión.

También hubo críticas del concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal, quien cuestionó que Carrascal recurriera a su condición de congresista durante el procedimiento. “La curul no es un escudo ni un pase VIP. El policía estaba haciendo su trabajo. No sea oportunista: el respeto a la autoridad también aplica para los congresistas”, escribió.

Mafe Carrascal respondió a las críticas por el video

Ante la controversia, la representante del Pacto Histórico defendió su actuación y negó que hubiera recurrido a su cargo para obtener privilegios. Según explicó, identificarse como congresista tenía como propósito proteger a los manifestantes y advertir sobre posibles abusos de la fuerza pública.

“’Usted no sabe quién soy yo’ es usado para proteger intereses y privilegios particulares. En estas circunstancias no opera, identificarse en una situación como esta para proteger la vida de manifestantes pacíficos es un imperativo“, escribió Carrascal al responder a Briceño.

La congresista también señaló que una agresión física contra un servidor público puede tener consecuencias penales y sostuvo que mostrar su credencial fue una manera de intervenir ante lo que consideró una situación de riesgo para quienes participaban en la protesta.

De igual forma, ratificó que seguirá acompañando las movilizaciones ciudadanas y utilizando su condición de representante para exigir explicaciones frente a denuncias sobre posibles excesos de las autoridades.

“Sí, claro que voy a mostrar mi credencial y a estar en las calles defendiendo los derechos del pueblo. Para eso me eligieron: para representarlo, no para quedarme encerrada en una oficina”, afirmó.

Sí, claro que voy a mostrar mi credencial y a estar en las calles defendiendo los derechos del pueblo. Para eso me eligieron: para representarlo, no para quedarme encerrada en una oficina. Sí, siempre voy a privilegiar el diálogo. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero dialogar no significa guardar silencio frente a los abusos ni renunciar a mi deber de exigir explicaciones cuando hay denuncias de actuaciones desproporcionadas de la Fuerza Pública contra quienes se manifiestan. Que lo sepan: soy Mafe Carrascal y aquí estoy y aquí seguiré, defendiendo el derecho de las juventudes a expresarse, a protestar y a exigir un país distinto. No voy a abandonar a quienes ejercen sus derechos en las calles. Mi compromiso es con la gente y con la defensa de sus libertades. Cumplir con el deber no significa levantar las armas contra el pueblo. Significa proteger sus derechos y garantizar que la autoridad actúe dentro de los límites de la Constitución y la ley. ¿Les incomoda que levante la voz? La voy a seguir levantando, con más fuerza y con argumentos. En los últimos días hemos visto intentos de presentar las movilizaciones como si todas hubieran sido violentas. No podemos generalizar ni estigmatizar a quienes protestan pacíficamente. Ningún decreto está por encima de la Constitución ni puede convertirse en una autorización para desconocer los derechos de la ciudadanía. Las actuaciones de las autoridades deben respetar la ley, y cualquier posible abuso debe investigarse. La protesta social no es un delito y defender ese derecho también es parte de mi responsabilidad como representante a la Cámara. — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) October 19, 2026

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