La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal por los hechos ocurridos durante las movilizaciones del 14 de octubre en Bogotá.

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El caso está relacionado con la aparición de una menor de edad en una tarima durante las protestas, episodio que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y que motivó varias solicitudes.

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La Procuraduría busca establecer si Carrascal tuvo alguna participación en las expresiones pronunciadas por la niña durante el acto público y si pudo existir una conducta disciplinariamente relevante.

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Cabe mencionar que la actuación tuvo como antecedente una queja presentada por el concejal de Medellín Santiago Perdomo Montoya, quien cuestionó la presencia de la menor junto a la congresista durante la movilización y pidió esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, la periodista Sofía Casas también acudió ante la Procuraduría para solicitar que se revisara el material audiovisual y se estableciera si la representante tuvo alguna intervención en las palabras pronunciadas por la menor.

La decisión de la Procuraduría ordena avanzar con la recopilación de pruebas y notificar a Carrascal sobre la apertura del proceso. La congresista tendrá derecho a ejercer su defensa y a rendir versión libre.

Sin embargo, las imágenes conocidas hasta ahora no permiten establecer por sí solas quién habría indicado a la niña qué decir. Por esa razón, el organismo de control deberá recopilar más elementos antes de establecer conclusiones sobre el episodio.

La polémica surgió luego de que la menor apareciera frente a los manifestantes con un micrófono y pronunciara consignas, entre ellas una expresión ofensiva contra el presidente, a partir de las denuncias presentadas.

Por su parte, Carrascal ha negado haber inducido a la niña a pronunciar expresiones ofensivas y ha sostenido que desconocía lo que la menor iba a decir. La congresista ha defendido su actuación frente a los cuestionamientos.

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