En medio de los movimientos a nivel nacional, el Consejo Nacional Electoral emitió la Resolución Sala Plena 4006 de 2026, mediante la cual declaró formalmente la pérdida de personería jurídica del colectivo político Comunes.

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La decisión administrativa fue firmada el 23 de septiembre de 2026 en Bogotá por Juan Felipe Lemos Uribe, presidente del CNE, y José Antonio Parra Fandiño, vicepresidente.

Esta colectividad nació formalmente tras la firma del acuerdo de paz celebrado en La Habana y la posterior desmovilización del antiguo grupo guerrillero FARC. Sin embargo, no pudieron mantenerse en el Congreso en las elecciones.

El fallo del organismo electoral determinó “declarar que el partido Comunes no logró acreditar los presupuestos constitucionales previstos en el artículo 108 de la Constitución Política”.

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Como resultado directo de esta determinación jurídica, el movimiento pierde su reconocimiento oficial y desaparece formalmente como partido político dentro del escenario democrático nacional.

El veredicto del CNE se fundamentó en los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en todo el país el pasado 8 de marzo de 2026.

El organismo evaluó la consolidación definitiva de los votos consignados en los Formularios E-26 durante el escrutinio general del Congreso para el periodo 2026-2030.

Al culminar la revisión del proceso comicial, la autoridad electoral procedió a “verificar el cumplimiento de los presupuestos constitucionales y legales que determinan la adquisición, conservación o pérdida de la personería jurídica”.

Al no alcanzar el umbral exigido por el ordenamiento constitucional, la entidad procedió a retirar el estatus legal al partido de los exFarc.

El pronunciamiento oficial ocurre en medio de intensos debates nacionales en torno al desempeño de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto a las responsabilidades asumidas.

Asimismo, la resolución administrativa se produce a pocos días de conmemorarse una década exacta de la firma definitiva del histórico pacto de La Habana.

El organismo electoral dispuso notificar la determinación al Fondo Nacional de Financiación Política y Campañas Electorales y a la Dirección de Inspección y Vigilancia Electoral.

Igualmente, el documento administrativo ordenó la notificación personal al representante legal del partido, conforme a los parámetros fijados por la Ley 1437 de 2011.

El CNE aclaró explícitamente en el artículo cuarto del acto sancionatorio que “Contra la presente resolución procede el recurso de reposición”.

Los voceros del antiguo colectivo guerrillero podrán presentar las impugnaciones legales correspondientes dentro de los términos contemplados por el ordenamiento jurídico vigente.

Esta decisión electoral marca la extinción de la personería garantizada inicialmente por el Acto Legislativo 03 de 2017 para facilitar la reincorporación política.

La pérdida del estatus oficial impedirá a la colectividad recibir financiación estatal directa o avalar candidaturas propias en los próximos eventos comiciales nacionales.

Esta fue la publicación, replicada por la cuenta de X de La FM:

#Política | Esta es la resolución con la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la pérdida de la personería jurídica para el partido Comunes, que nació de la desmovilización de las FARC tras el acuerdo de paz. Con esta decisión, Comunes desaparece formalmente como partido político, en medio del debate que se ha generado en torno al papel de la JEP y a los pocos días de cumplirse los 10 años de la firma del acuerdo en La Habana. — La FM (@lafm) October 7, 2026

¿Cuántos congresistas tuvo el partido Comunes en Colombia?

El partido político Comunes contó con un total de 10 congresistas en el Congreso de la República de Colombia.

Esta representación parlamentaria está distribuida en cinco curules en el Senado de la República y cinco escaños en la Cámara de Representantes.

Dicha asignación legislativa se pactó durante la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El documento normativo firmado en La Habana estableció que la antigua guerrilla de las FARC tendría garantizada esa representación durante dos periodos constitucionales consecutivos.

Las curules automáticas correspondieron a los cuatrienios legislativos comprendidos entre los años 2018-2022 y 2022-2026 en el parlamento colombiano.

Entre los senadores del colectivo político destacan figuras como Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, y Julian Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada.

En la Cámara de Representantes, la colectividad cuenta con legisladores emblemáticos como Carlos Alberto Carreño Marín y la congresista Sandra Ramírez.

Los integrantes de esta bancada participan activamente en las comisiones constitucionales permanentes debatiendo proyectos de ley y ejerciendo control político al gobierno.

Su trabajo parlamentario se ha enfocado en impulsar la implementación integral de los compromisos de paz y promover reformas de carácter territorial.

Adicionalmente, los congresistas tramitan iniciativas enfocadas en la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos y la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas de 2026, la colectividad finaliza su periodo de curules garantizadas por la vía del acuerdo de paz.

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