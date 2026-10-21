Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella, durante un evento realizado el 15 de octubre en el Claustro de Santa Clara, comunicó su intención de impulsar una lucha directa contra lo que él denomina “wokismo”. No obstante, el mandatario no atacó una posición ideológica reconocida, sino a quienes, desde su perspectiva, representan esa corriente. Según sus declaraciones, plantea un retorno a valores tradicionales que, en su discurso, han quedado suspendidos en el tiempo, sugiriendo que no son exclusivos de una generación, sino que formarían parte de una herencia nacional. De acuerdo con el texto, esta postura pretende reinstalar una visión histórica que rechaza la pluralidad y omite los movimientos sociales que han diversificado los relatos de Colombia, lo que lleva a cuestionar no solo el tipo de linaje histórico que se quiere recuperar, sino también cuáles comunidades o relatos quedan excluidos bajo ese enfoque.

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En relación con las imágenes que supuestamente glorifican la violencia, el presidente señaló su propósito de eliminarlas. Dicha posición fue planteada en el Claustro de Santa Clara, un lugar de relevancia histórica y artística, aunque, según el artículo, esa perspectiva ignora la variedad de prácticas religiosas y expresiones culturales presentes en el país, así como la relación de este espacio con el arte contemporáneo. Colombia, aunque compartida bajo un mismo nombre, es descrita como una nación compuesta por diferencias territoriales, linajes y formas de vida, y la propuesta del mandatario de suprimir ciertas representaciones visuales evidencia un deseo de controlar la interpretación de la realidad, legitimando solo determinados tipos de violencia y deslegitimando otros. La garantía que da el presidente para esta política es el recién renombrado ministerio de la cultura y el patrimonio, dirigido por la ministra Paola Holguín, llamada por él “generala”, lo que plantea dudas sobre el rol que asumirá esta cartera y si podría convertirse en una herramienta de censura gubernamental.

En sus intervenciones, el presidente recurre a la expresión “el régimen anterior”, etiquetando a sus predecesores como el antagonista principal. No obstante, el texto argumenta que lo relevante aquí no es el enfrentamiento entre gobiernos, sino la disputa sobre la memoria social y cultural. En ese contexto, las artes se presentan no como instrumentos de un poder central, sino como parte de la democracia y la construcción colectiva de relatos nacionales. Imponer una visión única desde el Estado, recalca el texto, no reconoce las múltiples memorias y saberes que han configurado la vida cultural del país. Finalmente, el artículo pone sobre la mesa la pregunta fundamental: más allá de cuál historia se busca corregir, quién tendría el control de ese relato y quiénes serían silenciados en ese proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica el retorno a valores tradicionales en el discurso del presidente Abelardo de la Espriella?

El retorno a valores tradicionales, mencionado por el presidente Abelardo de la Espriella, implica privilegiar una visión del pasado que excluye la diversidad de identidades y los movimientos sociales que han ampliado la pluralidad en Colombia, según lo expuesto en el artículo. Este enfoque genera preguntas sobre los relatos que se buscan reivindicar y los grupos sociales que pueden quedar fuera de ese linaje.

¿Qué papel podría desempeñar el ministerio de la cultura y el patrimonio en la nueva política cultural del gobierno?

De acuerdo con el texto citado, el ministerio de la cultura y el patrimonio, encabezado por Paola Holguín, podría asumir un rol crucial en la determinación de qué expresiones culturales y artísticas se consideran legítimas, lo cual abre el debate sobre si la entidad actuará como órgano censor o árbitro de la mirada oficial, definiendo qué historias y representaciones se visibilizan y cuáles son relegadas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.