Por: El Espectador

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Este miércoles 21 de octubre, Colombia llevará a cabo el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026. El ejercicio, organizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), logrará la participación de municipios pertenecientes a los 32 departamentos del territorio nacional. Según datos entregados por la UNGRD, un total de 1.046 municipios se inscribieron oficialmente para formar parte de la jornada.

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La iniciativa reunirá alrededor de 48.000 entidades públicas y privadas, así como más de 5.000 comunidades a nivel nacional. Todos estos actores pondrán en marcha sus planes de emergencia, prácticas de autoprotección y mecanismos de coordinación interinstitucional. La escala de la convocatoria refleja la importancia que adquiere este simulacro en la construcción de una cultura de preparación y respuesta frente a desastres en el país, de acuerdo con la UNGRD.

Una de las novedades de la edición 2026 del simulacro es su estructura en dos momentos diferenciados pero complementarios. El primero tendrá lugar a las 10:00 a. m., momento en el que entidades públicas, privadas, organizaciones sociales, familias y ciudadanos se sumarán al ejercicio, revisando y poniendo a prueba sus capacidades de preparación y reacción ante emergencias.

El tipo de emergencia que se simulará variará según la evaluación previa que haya realizado cada municipio sobre sus escenarios de riesgo. En la mayoría de los casos, el ejercicio estará enfocado en sismos, por lo que es probable que se activen alarmas y se realicen evacuaciones, simulando lo que ocurriría en una emergencia real. En algunos municipios, el enfoque será otro tipo de amenaza, como inundaciones u otras situaciones identificadas en los diagnósticos locales de riesgo.

El segundo momento del simulacro se vivirá a las 2:00 p. m. y estará orientado especialmente a autoridades territoriales responsables de la gestión del riesgo. Durante esta fase, los participantes validarán sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE), priorizando la articulación institucional y la toma de decisiones rápidas y coordinadas. Según información de la UNGRD, cerca del 46 % de los municipios inscritos participará en ambas fases de la jornada.

Según la UNGRD, este ejercicio busca no solo practicar el desalojo de espacios, sino identificar el nivel de preparación de las instituciones y comunidades. Esto implica evaluar la coordinación, la comunicación, el acceso a la información y la toma de decisiones bajo presión. También servirá para detectar debilidades en los planes existentes y precisar roles y responsabilidades de actores clave. La UNGRD extendió la invitación a todos los sectores sociales para participar, recordando que la preparación frente a una emergencia parte del conocimiento y la responsabilidad individual y colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se divide el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 en Colombia?

El simulacro estará estructurado en dos momentos diferentes. El primero se realiza a las 10:00 a. m., involucrando entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general, quienes pondrán a prueba sus capacidades de preparación y respuesta ante distintos tipos de emergencias, dependiendo del riesgo identificado en cada municipio. El segundo momento está programado para las 2:00 p. m. y se orienta a las autoridades territoriales de gestión del riesgo, quienes validarán sus estrategias institucionales de respuesta y fortalecerán la articulación para la toma de decisiones.

¿Qué significa ETRE en el contexto del simulacro nacional?

ETRE significa Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias, las cuales son mecanismos que permiten a las autoridades coordinar, decidir y actuar de manera organizada ante situaciones de riesgo. Durante el simulacro, las ETRE serán puestas a prueba especialmente en el segundo momento, para validar su eficacia y detectar aspectos que deban fortalecerse en cada territorio, según información de la UNGRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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