Por: El Espectador

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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reveló que tanto su seguridad personal como la de su familia y su equipo de trabajo se vieron en riesgo por amenazas, motivo por el cual optó por no asistir durante un mes a las oficinas de la Procuraduría. Según explicó el funcionario, este tipo de medidas fueron tomadas como respuesta a "un peligro muy grave" que, según sus palabras, llegaba incluso a afectar directamente a personas dentro de su círculo más cercano laboral. Eljach compartió estos detalles al volver a la sede de la entidad y durante la instalación de un panel experto que trató sobre el fortalecimiento del mérito y la transparencia en el empleo público. Allí expresó su deseo de retomar la tranquilidad cotidiana en sus labores, luego de lo sucedido.

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En sus declaraciones, el procurador sugirió que existen indicios que apuntan a personas vinculadas con la misma Procuraduría como posibles responsables de la situación de riesgo, aunque aclaró que no se cuentan aún con conclusiones definitivas. El propio Eljach destacó que algunos de los presentes en el panel probablemente ya tenían conocimiento de la gravedad de la situación. Sin embargo, decidió no brindar detalles sobre el tipo de amenazas recibidas, los autores intelectuales o materiales de las mismas, ni las acciones judiciales que se pudieran estar llevando adelante. Las medidas concretas de protección implementadas para resguardar tanto su seguridad como la de sus allegados también fueron mantenidas bajo reserva.

Este episodio ocurre en un contexto de denuncias recientes sobre intimidaciones a funcionarios de organismos de control y otras entidades del Estado. Uno de los antecedentes más relevantes fue la advertencia sobre un presunto plan para atentar contra Hernán Penagos, registrador nacional. Según Caracol Radio, esta alerta surgió porque un recluso, desde un centro penitenciario, aseguró tener información sobre un posible atentado. El ministro de Justicia, Iván Cancino, compartió dichos datos con el presidente Abelardo de la Espriella, el vicefiscal Gilberto Guerrero (actual fiscal encargado) y con el propio Penagos, quien también confirmó el refuerzo en su seguridad y la apertura de un expediente penal.

Penagos recalcó que su deber sigue siendo el de dar cumplimiento a sus responsabilidades y advirtió sobre la existencia de sectores interesados en difundir información falsa, una situación que, según sus palabras, puede alimentar escenarios de violencia. Hasta ahora, los responsables concretos de dichas amenazas permanecen sin identificar plenamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de protección tomó Gregorio Eljach Pacheco ante las amenazas?

Gregorio Eljach Pacheco decidió ausentarse durante un mes de la sede de la Procuraduría como medida principal para proteger su seguridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo. Si bien no brindó detalles específicos sobre otras acciones implementadas, dejó claro que las decisiones obedecieron a la gravedad de las amenazas recibidas y al riesgo inminente que enfrentaba su entorno más cercano, de acuerdo con sus declaraciones citadas en el regreso a sus funciones.

¿Qué información existe sobre las amenazas contra Hernán Penagos?

De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, las autoridades recibieron la advertencia de un presunto plan contra el registrador nacional, Hernán Penagos, a través de datos aportados por un recluso desde una cárcel. Esta alerta fue trasladada por el ministro de Justicia a varias autoridades, incluido el propio Penagos, quien confirmó que su esquema de seguridad fue reforzado y que la Fiscalía abrió un expediente penal para investigar los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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