Un fuerte choque se presentó en el Senado por la presencia del caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, quien llegó al recinto con una caricatura en la que cuestionaba a la primera dama, Ana Lucía Pineda. Su aparición desató una discusión entre congresistas y terminó en un intento por impedirle intervenir.

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El caricaturista había sido invitado por la bancada del Pacto Histórico, cuyos integrantes buscaban darle la palabra. Sin embargo, su presencia provocó rechazo entre varios sectores, que recordaron los mensajes considerados misóginos que ha publicado contra la primera dama.

La polémica también provocó la reacción del Centro Democrático, cuyos integrantes protestaron y pidieron que no se autorizara la intervención de Matador. En medio de la tensión, congresistas subieron a la mesa directiva para impedir que el caricaturista se acercara al atril del Senado.

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#Política | Fuerte agarrón se presentó en la plenaria del Senado por la presencia del caricaturista Matador, quien pretendía intervenir en la plenaria. El Centro Democrático protestó y pidió no autorizar su intervención por su maltrato a la primera dama, Ana Lucía Pineda https://t.co/cNY2gkXQ9y — La FM (@lafm) October 28, 2026

Uno de los momentos que llamó la atención fue la reacción del senador Jota Pe Hernández, quien cuestionó lo ocurrido con la expresión “¿Cómo es posible?”. El episodio evidenció el choque entre quienes defendían la participación del caricaturista, por invitación del Pacto Histórico, y quienes rechazaban su presencia por sus publicaciones sobre la primera dama.

La llegada de Matador con la caricatura se convirtió así en el centro de una nueva controversia política en el Congreso, donde su posible intervención terminó enfrentando a distintos sectores.

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