Por: Caracol TV

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La Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante su Consejo de Seguridad, determinó por unanimidad renovar el mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027, introduciendo una modificación clave que fue sugerida por el Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. Según Noticias Caracol, los 15 integrantes de este consejo, incluyendo a Colombia, expresaron su apoyo a través de la aprobación de la resolución, la cual resalta la participación activa del Gobierno para que la reforma rural se integre de manera directa a las labores de las instituciones nacionales.

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En fechas recientes, el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, había presentado en este mismo organismo internacional la solicitud para revisar el accionar de la misión, destacando la importancia de que la ejecución de la reforma rural integral estuviera enmarcada dentro de las estructuras estatales. De acuerdo con Sarah MacIntosh, embajadora de Reino Unido ante la ONU y defensora del texto final, la propuesta refuerza compromisos vitales para Colombia, tales como "formalizar la propiedad de la tierra" y "generar oportunidades económicas". Estas declaraciones reflejan el respaldo internacional a los esfuerzos colombianos por afianzar la transformación rural desde el Estado.

En la misma línea, la representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Tammy Bruce, elogió la disposición de Colombia para orientar las funciones de la misión hacia su objetivo principal: verificar tanto la reintegración como las garantías de seguridad. Bruce destacó que este enfoque, basado en la asunción de responsabilidades por parte del país anfitrión, es exactamente el tipo de liderazgo que el Consejo de Seguridad espera de sus Estados miembros, favoreciendo mandatos claros y limitados en el tiempo.

Actualmente, conforme con la información ofrecida, el Gobierno colombiano ya avanza en la implementación de la reforma rural. La misión de la ONU, por su parte, mantiene su rol de observar y verificar los progresos logrados en cumplimiento del acuerdo, un punto defendido por el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba. Este último subrayó la importancia de la verificación internacional y expresó su esperanza de que los cambios en el mandato no impliquen una reducción de la presencia territorial de la misión en Colombia.

Cabe recordar que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se estableció en 2017 tras el acuerdo de paz rubricado un año antes entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. El año anterior, la misión ya había visto renovado su mandato, aunque con exclusión de acciones relacionadas con la supervisión de las sanciones en la Jurisdicción para la Paz y el seguimiento del capítulo étnico del acuerdo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la reforma rural en Colombia es relevante para la ONU?

La reforma rural integral se destaca como uno de los puntos esenciales supervisados por la misión de la ONU, pues abarca aspectos cruciales como la formalización de la propiedad de la tierra y el impulso de oportunidades económicas. Según Noticias Caracol, estas acciones son vistas por la comunidad internacional como fundamentales para cimentar la paz y la seguridad en el país, además de fortalecer el compromiso institucional colombiano.

¿Qué funciones realiza la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

De acuerdo con la información disponible, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia vigila y verifica los avances en la implementación del acuerdo de paz, enfocándose particularmente en la reintegración de excombatientes y la garantía de condiciones de seguridad. Tras la reciente reforma, su papel se centra más en observar la integración de la reforma rural dentro de las instituciones nacionales, siguiendo los lineamientos acordados en el Consejo de Seguridad.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.