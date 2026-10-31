Un video que muestra el momento del choque entre un carro particular y un bus de la flota Tequendama comenzó a circular y deja ver cómo ocurrió el accidente que afectó la movilidad en la vía Soacha-Mesitas del Colegio, antes de llegar al sector de Pradilla. La grabación fue hecha desde el interior de otro vehículo que transitaba por el corredor.

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#CUNDINAMARCA. En video quedó grabado el momento exacto del choque que se presentó la mañana de este 31OCT, entre un automóvil particular y una buseta intermunicipal en la vía Soacha – Mesitas del Colegio; al parecer, se trató de un microsueño por parte del conductor del vehículo… https://t.co/Cu3uMvBjWb pic.twitter.com/Zaf5xNjbdc — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 31, 2026

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En las imágenes se observa una carretera de montaña estrecha, con curvas y vegetación a los costados. Delante del automóvil desde el que se registra la escena circula un sedán oscuro, mientras que metros más adelante aparece un bus azul que avanza en sentido contrario. En cuestión de segundos, ambos vehículos terminan involucrados en un fuerte choque.

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El impacto se produce cuando los dos automotores se encuentran en la vía. El carro particular recibe el golpe en su parte delantera y se desplaza bruscamente, al parecer, después de que el conductor sufriera un microsueño. El bus también presenta daños en la zona frontal, de acuerdo con lo que se alcanza a apreciar en el video.

El accidente ocurrió en un tramo de doble sentido, con un carril para subir y otro para bajar. La fuerza del choque dejó el automóvil prácticamente destruido en la parte delantera y provocó afectaciones en la movilidad de este corredor que comunica a Soacha con Mesitas del Colegio.

Tras el siniestro, personas del sector mencionaron que habría heridos e incluso niños lesionados. Sin embargo, hasta el momento de la información suministrada no se conocía un balance oficial de las autoridades sobre el número de afectados ni las circunstancias exactas que provocaron la colisión.

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