Un impresionante accidente de tránsito tiene paralizada la movilidad en la vía Soacha-Mesitas del Colegio, antes de llegar a el sector conocido como Pradilla.

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En esta angosta vía, de un carril de subida y otro de bajada, sucedió un choque entre un carro particular y un bus de la conocida flota Tequendama. Las circunstancias y detalles aún no ha sido dados a conocer, pero sí las consecuencias de lo que pasó allí.

El carro particular quedó completamente destruido en la parte delantera, una muestra de que chocó con la punta izquierda del vehículo, en el que va el conductor. El bus, por su parte, también sufrió algunas afectaciones.

En declaraciones de las personas del sector se escucha que hay personas heridas y que incluso niños habrían salido lesionados, pero aún no hay un reporte oficial de las autoridades.

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Estas son las impresionantes imágenes de lo que se vive en la mañana de este 31 de octubre en esta vía.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Soacha – Mesitas del Colegio, antes de llegar a Pradilla. Involucra bus de servicio intermunicipal y automóvil particular dejando varios lesionados que estan siendo atendidos por equipos de emergencia del sector. Paso vehicular restringido. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 31, 2026

En las próximas horas se espera un reporte de las personas heridos o fallecidas que haya dejado este accidente, así como las placas del vehículo y sus ocupantes.

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