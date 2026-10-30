Un escenario de alta tensión se vivió en la madrugada de este viernes 30 de octubre sobre el corredor vial que comunica a los municipios de Anapoima y Apulo, en el departamento de Cundinamarca, luego de que se registrara un grave accidente de tránsito que culminó con el incendio total de un vehículo de servicio público de pasajeros. Las impresionantes imágenes de la emergencia, captadas en videos por transeúntes y conductores, evidenciaron la magnitud de las llamas que envolvieron al automotor en plena vía pública.

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De acuerdo con los reportes preliminares entregados por las autoridades y los organismos de socorro que atendieron el llamado, el siniestro vial se habría desencadenado cuando un motociclista que presuntamente participaba en actividades de piques ilegales colisionó de manera violenta contra un bus de pasajeros que transitaba por la zona. El impacto inicial generó las condiciones para que el fuego se propagara de forma rápida, reduciendo a cenizas gran parte de la estructura del autobús.

A pesar de la gravedad del incidente y de la agresividad con la que las llamas consumieron el vehículo, las autoridades confirmaron que, por fortuna, no se reportaron personas heridas de gravedad. Este saldo favorable fue atribuido principalmente a la oportuna y rápida reacción del conductor del bus, quien advirtió el peligro inminente y coordinó las labores para que la totalidad de los ocupantes lograran evacuar el automotor a tiempo y ponerse a salvo al margen de la carretera antes de que el fuego se tornara incontrolable.

Minutos después de la alerta emitida por la comunidad, unidades del cuerpo de Bomberos de La Mesa hicieron presencia en el lugar de los acontecimientos para adelantar las maniobras de extinción del fuego y asegurar el perímetro vial, evitando una tragedia mayor. Entre tanto, las autoridades de tránsito y de policía judicial indicaron que los demás motociclistas que al parecer acompañaban al presunto responsable huyeron de la escena con rumbo desconocido tras el impacto. Las investigaciones avanzan con el fin de recopilar testimonios, verificar las cámaras de seguridad de la región y esclarecer con precisión las responsabilidades detrás de este nuevo episodio que vuelve a encender las alarmas sobre los peligros de los piques clandestinos en las carreteras del departamento.

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