Por: VALORA ANALITIK

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La licencia de paternidad en Colombia podría pasar de dos a 12 semanas si prospera un proyecto de ley que busca ampliar gradualmente el tiempo que los padres pueden dedicar al cuidado de sus hijos recién nacidos o adoptados. La propuesta abriría la posibilidad de que más familias compartan las responsabilidades durante los primeros meses de crianza, aunque todavía debe superar el trámite legislativo para convertirse en ley.

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La propuesta abre la posibilidad de que los hombres tengan más tiempo para acompañar los primeros meses de vida de sus hijos, compartir las responsabilidades de cuidado y apoyar a sus parejas. También pone sobre la mesa una discusión que va más allá de los días de descanso: cómo distribuir las tareas familiares sin que la maternidad se convierta en una desventaja para las mujeres en el mercado laboral.

El proyecto de ley 014 de 2026 Cámara, aprobado en primer debate por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, plantea aumentar gradualmente la licencia de paternidad de dos a 12 semanas durante cuatro años.

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La iniciativa todavía debe continuar su trámite legislativo, por lo que la ampliación no constituye un derecho vigente ni significa que los padres ya puedan solicitar 12 semanas de licencia.

Así cambiaría la licencia de paternidad en Colombia

La iniciativa propone que el permiso remunerado para los padres aumente por etapas, en lugar de pasar inmediatamente de dos a 12 semanas. De acuerdo con la información publicada por la Cámara de Representantes el 9 de septiembre de 2026, el calendario planteado sería el siguiente:

Cinco semanas: con la entrada en vigencia de la eventual ley.

Ocho semanas: a partir del segundo año.

Diez semanas: a partir del tercer año.

Doce semanas: a partir del cuarto año.

El objetivo es que la ampliación sea progresiva y permita avanzar hacia una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares. La propuesta contempla tanto el nacimiento de hijos como los casos de adopción.

Para los trabajadores, el cambio representaría más tiempo disponible durante una etapa en la que las familias deben adaptarse a nuevas responsabilidades. También podría facilitar que los padres participen en tareas como el cuidado cotidiano del bebé, las consultas médicas y la organización del hogar.

No obstante, los efectos concretos dependerán del texto que finalmente apruebe el Congreso y de las condiciones que queden establecidas en la ley. Mientras el proyecto siga en trámite, se mantiene la licencia de paternidad prevista en la legislación vigente.

Madres colombianas se ausentan mucho más tiempo que los padres

La discusión sobre una eventual ampliación cobra relevancia al revisar los datos de un análisis de Deel, plataforma global de gestión de nómina y recursos humanos, que examinó información anonimizada de más de 7.000 empleados en 97 países entre 2021 y 2026.

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Según el estudio, las madres analizadas en Colombia tomaron una media de 90 días hábiles de licencia parental, frente a 11 días entre los padres. La diferencia equivale a más de ocho veces el tiempo de ausencia registrado para los hombres.

La distancia también se observa cuando se incorporan otros permisos laborales. El análisis encontró que el 50 % de las madres utilizó días de vacaciones o licencias médicas para prolongar su ausencia, frente al 27,8 % de los padres.

Es decir, las mujeres no solo registraron periodos más largos de licencia parental: también recurrieron con mayor frecuencia a otros mecanismos para permanecer más tiempo fuera del trabajo durante esta etapa.

Al sumar esas ausencias adicionales, la mediana del tiempo total fuera del trabajo entre las madres llegó a 92,5 días hábiles, mientras que entre los padres se mantuvo en 11 días.

Esta diferencia muestra que las responsabilidades de cuidado no se distribuyen de la misma manera entre hombres y mujeres. Sin embargo, las cifras corresponden a los trabajadores incluidos en la plataforma de Deel y no deben interpretarse como un promedio representativo de todos los padres y madres del país.

¿Qué pasa con el empleo de las madres después de la licencia?

El estudio también examinó qué ocurrió con la permanencia laboral de los trabajadores después de finalizar sus licencias. En Colombia, un mes después de terminar el permiso, el 9,1 % de las madres analizadas había dejado su empleo, frente al 6 % de los padres. A los tres meses, la proporción alcanzó el 15,6 % entre las mujeres y el 6,8 % entre los hombres.

La diferencia entre ambos grupos llegó así a 8,8 puntos porcentuales a los tres meses del regreso al trabajo. Según Deel, Colombia presentó la menor brecha entre los tres mercados latinoamericanos examinados para ese periodo, frente a diferencias de 10 puntos porcentuales en Brasil y 15,3 puntos en México.

Es importante hacer una precisión: el estudio no establece que las licencias sean la causa directa de la salida de los trabajadores de sus empleos. Aun así, los resultados aportan elementos para discutir cómo acompañan las empresas a sus trabajadores durante la llegada de un hijo y qué medidas podrían ayudar a facilitar su regreso al empleo.

Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel, señaló que la gestión de las licencias no termina con el periodo de ausencia, sino que también debe considerar la reincorporación y la permanencia laboral: “Desde Deel buscamos aportar información que permita comprender estas dinámicas”, afirmó Jiménez, quien agregó que los datos pueden ayudar a las empresas a revisar sus políticas de beneficios y las medidas de acompañamiento a sus equipos.

¿Por qué se busca ampliar el tiempo de cuidado de los padres?

La iniciativa legislativa pretende avanzar hacia una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares y reducir la discriminación laboral asociada a la maternidad.

De acuerdo con la Cámara de Representantes, uno de los datos que sustenta la discusión es la participación en actividades de cuidado no remunerado: el 89,8 % de las mujeres participa en estas labores, frente al 65,2 % de los hombres, según las cifras del DANE.

El cuidado no remunerado comprende actividades que se realizan sin recibir un pago, como atender a los hijos, apoyar a personas dependientes y asumir tareas domésticas. Cuando estas responsabilidades recaen principalmente sobre las mujeres, pueden reducir el tiempo disponible para trabajar, estudiar o avanzar profesionalmente.

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Ampliar la licencia de paternidad busca que los hombres tengan más oportunidades para asumir esas tareas desde el comienzo. La medida también plantea un reto para las empresas, que tendrían que organizar los reemplazos, los turnos y las cargas de trabajo de acuerdo con las condiciones que establezca la eventual ley.

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