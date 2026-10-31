Un motociclista murió en un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este sábado 31 de octubre en la vía Bogotá-Girardot, en medio del inicio del plan éxodo por el puente festivo. La emergencia se presentó en inmediaciones del sector de San Raimundo y obligó a restringir temporalmente la movilidad en este corredor.

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#Cundinamarca 🚨 | En la mañana de hoy se reportó un siniestro vial con fatalidad en la vía Bogotá-Girardot, cerca de San Raimundo. Un motociclista perdió la vida en el lugar, y su acompañante también falleció cuando lo llevaban a un centro médico. pic.twitter.com/FXQknb887r — Periodismo Público (@periodispublico) October 31, 2026

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De acuerdo con la información entregada por la Concesión Vía Sumapaz recopilada por Semana, el choque ocurrió en el kilómetro 84, a la altura del municipio de Silvania, Cundinamarca. En el siniestro estuvieron involucradas una camioneta particular y una motocicleta. El conductor de esta última falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

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El accidente también dejó a otra persona gravemente afectada, quien fue trasladada a un centro médico cercano para recibir atención, pero finalmente falleció en el camino. Por su parte, las autoridades señalaron que una de las posibles causas de la colisión habría sido no guardar la distancia de seguridad entre los vehículos, aunque las circunstancias del hecho son materia de verificación.

La emergencia afectó los carriles derecho y central de la vía Bogotá-Girardot, por lo que unidades de la concesión y de la Policía de Tránsito llegaron al sitio para atender la situación y regular el paso de los automotores. Las labores de atención finalizaron aproximadamente a las 7:30 de la mañana.

Tras la intervención de los equipos de emergencia, la Concesión Vía Sumapaz informó que el corredor quedó completamente habilitado y que el tránsito regresó a condiciones normales. Sin embargo, recomendó a los conductores mantener la precaución, respetar la señalización y conservar la distancia de seguridad durante sus desplazamientos en este puente festivo.

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