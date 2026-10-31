Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La familia de Ervin Duván Rojas Cardona, un motociclista de 30 años fallecido en un accidente de tránsito la madrugada del viernes 30 de octubre en Ibagué, enfrenta ahora una difícil situación económica y emocional. Según la información citada por Pulzo, los allegados de Rojas Cardona se han visto obligados a organizar una campaña de recolección de dinero para cumplir con el último deseo de su madre: que el joven sea sepultado en tierra y no en una bóveda.

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De acuerdo con la petición de la familia, se busca adquirir un lote cuyo valor es de 11 millones de pesos, con el fin de brindar un espacio digno para el descanso final de Duván. El llamado a la solidaridad ha sido difundido a través de una imagen en redes sociales, en la que solicitan la colaboración de quienes puedan aportar, sin importar el monto del apoyo. Los familiares subrayan que cada contribución representa un paso hacia el cumplimiento del deseo materno y el cierre de un ciclo marcado por la tragedia.

Para aquellos que deseen unirse a esta causa, la madre y otros allegados de Rojas Cardona han dispuesto canales a través de la plataforma Nequi, con números de contacto propios de Juan Vega, Anyeli Rondón y Yiset Cuervo, como se reportó en Pulzo. El propósito manifiesto es reunir el dinero suficiente que permita la compra del lote y la sepultura en tierra, acto que consideran fundamental para el duelo y la tranquilidad de la familia.

En cuanto a los hechos, Pulzo informa que el accidente se produjo cuando Ervin Duván Rojas Cardona conducía una motocicleta de placas QRK-95G por la carrera Quinta con calle 94, en el barrio Jardín de Ibagué, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada. Rojas Cardona perdió el control de su vehículo, lo que provocó su volcamiento y posterior caída sobre la vía. Aunque recibió asistencia y fue trasladado a la clínica Asotrauma, las lesiones fueron fatales. Las autoridades han señalado como hipótesis preliminar la pérdida de control del vehículo, pero continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Este siniestro eleva la cifra de víctimas mortales por accidentes de tránsito en Ibagué a 80 en 2026, reflejando una preocupante situación de seguridad vial en la capital del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede ayudar a la familia de Ervin Duván Rojas tras el accidente en Ibagué?

Las personas interesadas en apoyar a la familia de Ervin Duván Rojas Cardona pueden realizar aportes económicos a través de Nequi, siguiendo los datos de contacto que la familia difundió en redes sociales. El objetivo de la colecta es reunir 11 millones de pesos para comprar un lote y sepultarlo en tierra, según información revelada por Pulzo.

¿Cuáles son las causas preliminares del accidente en el que murió Ervin Duván Rojas?

De acuerdo con Pulzo, la hipótesis preliminar que manejan las autoridades es que Ervin Duván Rojas Cardona perdió el control de la motocicleta, lo que llevó al volcamiento y, posteriormente, a su fallecimiento. Sin embargo, las causas exactas del siniestro siguen bajo investigación.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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