Por: El Espectador

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La primera noche de la restricción para motociclistas en Bogotá, implementada en el marco de la celebración de Halloween, dejó como resultado 49 comparendos y vehículos inmovilizados, según el balance de la Policía Metropolitana. De acuerdo con El Espectador, muchos de los motociclistas sorprendidos en los controles afirmaron que desconocían la totalidad de la medida o pensaban erróneamente que solo aplicaba para quienes llevaban acompañante. Esta confusión evidencia la necesidad de prestar atención a las dos restricciones simultáneas impuestas por la Alcaldía durante estas fechas.

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En concreto, se están aplicando dos normas diferentes que rigen hasta la madrugada del martes 3 de noviembre. De acuerdo con la información oficial, la primera prohíbe que cualquier motocicleta circule con acompañante —conocido también como parrillero— en toda Bogotá entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Esta medida, que comenzó el jueves 29 de octubre, tiene alcance distrital y aplica en cualquier localidad, independientemente de la vía escogida.

La segunda restricción es aún más estricta, pues limita por completo la circulación de cualquier motocicleta, con o sin acompañante, entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m., pero circunscrita a 19 corredores viales que son considerados principales en la ciudad. Así, un motociclista que recorra solo la ciudad durante estos horarios, pero transite por alguna de esas avenidas —como la autopista Norte, la autopista Sur, la avenida NQS o la calle 26, entre otras mencionadas por El Espectador— puede ser sancionado.

El incumplimiento de cualquiera de las dos restricciones se sanciona con el comparendo C.14, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa una multa de $633.200 para 2026, además de los gastos de inmovilización y parqueo en patios. El desconocimiento de la norma no exime de la sanción, por lo que se recomienda validar tanto la presencia de acompañante como la ruta planeada antes de realizar cualquier recorrido nocturno.

Para controlar el cumplimiento, el Distrito instaló 21 puestos móviles y un despliegue de policías de tránsito y agentes civiles en corredores y puntos priorizados. Solo están exentos ciertos sectores: mensajeros y domiciliarios plenamente identificados, miembros de la Fuerza Pública y seguridad privada, personas con discapacidad y quienes las transportan, aseguradoras, conductores designados, caravanas presidenciales, cuerpos diplomáticos y motos asociadas al Sistema Integrado de Transporte Público.

El objetivo de estas restricciones es evitar las llamadas rodadas del terror, caravanas de motos que suelen multiplicarse durante el puente de Halloween, y con ello proteger la seguridad ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones para motos durante Halloween en Bogotá?

Durante el puente de Halloween, Bogotá tiene dos restricciones para motocicletas: la primera prohíbe llevar acompañante en moto en toda la ciudad entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.; la segunda limita la circulación de motos, sin importar si viajan solas o con acompañante, entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. en 19 corredores viales específicos. Ambas fueron anunciadas por la Alcaldía y respaldadas por la Policía Metropolitana.

¿Quiénes están exentos de la restricción para motocicletas en Bogotá?

Conforme indicó el Distrito, están exceptuados de acatar la restricción algunos grupos, como mensajeros y domiciliarios identificados, integrantes de la Fuerza Pública, personal de seguridad privada, personas con discapacidad o quienes los transportan, aseguradoras, conductores elegidos, caravanas presidenciales, cuerpos diplomáticos y motos asignadas al Sistema Integrado de Transporte Público. Es fundamental portar los documentos que validen la actividad exenta durante cualquier control.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.