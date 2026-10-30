Por: Noticiero 90 minutos

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Si usted planea desplazarse en carro por Cali este martes, es importante estar atento a la medida de pico y placa que sigue rigiendo en la ciudad. De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción aplica para los vehículos particulares cuyos números de placa finalizan en 1 y 2 durante toda la jornada, es decir, entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Esto implica que quienes posean automóviles con estos dígitos deben reorganizar sus trayectos cotidianos, elegir rutas alternativas o considerar el uso de otros medios de transporte.

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La medida está vigente bajo una nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026, según anunció la Secretaría de Movilidad. La rotación establece el siguiente esquema de lunes a viernes: los lunes deben abstenerse de circular los carros cuyas placas terminan en 9 y 0, los martes corresponde a los vehículos con placas finalizadas en 1 y 2, los miércoles para los terminados en 3 y 4, jueves para 5 y 6, mientras que los viernes la restricción es para los que finalizan en 7 y 8. En cambio, sábados, domingos y días festivos no tienen restricción bajo la medida ordinaria.

El pico y placa está enfocado en los vehículos particulares, es decir, automóviles de uso personal. Sin embargo, existen exenciones que permiten la circulación de ciertos automotores pese a la restricción. Entre ellos se encuentran motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos, consulares, aquellos destinados para personas con discapacidad, híbridos y eléctricos, además de otras categorías contempladas por la normativa vigente. En las ocasiones que corresponda, los conductores pueden acogerse a alternativas como la tasa por congestión, según lo establecido por la Secretaría de Movilidad.

La recomendación para los ciudadanos es revisar siempre el último dígito de la placa antes de iniciar el viaje, planear con suficiente anticipación y tener presentes las opciones permitidas para desplazarse durante la jornada. Así, evitará posibles sanciones y contribuirá al flujo vehicular de la capital vallecaucana. Recuerde que desde el 6 de julio inician los comparendos asociados a la nueva rotación del pico y placa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas con pico y placa en Cali los martes?

El martes, la restricción de pico y placa en Cali aplica específicamente para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1 y 2. Esta medida, establecida por la Secretaría de Movilidad, está vigente de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., por lo que quienes tengan automóviles con estos números no deben circular dentro del horario definido en la normativa.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali y por qué?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las motocicletas, vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos, consulares, vehículos de personas en condición de discapacidad, así como los vehículos híbridos y eléctricos, no están sujetos a la restricción de pico y placa en Cali. Esto se debe a que la normativa vigente considera sus funciones o características como excepcionales, permitiendo su circulación en cualquier momento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.