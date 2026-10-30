Por: Portal Bogotá

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En el corazón de Bogotá, el barrio La Candelaria se ha convertido en escenario de relatos que mezclan memorias, leyendas y misterio. Según testimonios recogidos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), quienes trabajan en antiguas casas de esta localidad han afirmado experimentar fenómenos difíciles de explicar, como voces, susurros y apariciones. Esta tradición oral, documentada por fuentes como el investigador Gabriel Eljaiek-Rodríguez en su estudio Fantasmagorías bogotanas: invención y producción de fantasmas en la Candelaria (2019), forma parte de una identidad que trasciende el simple temor a lo desconocido.

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Casas históricas como la Casa Genoveva, Casa Pardo, Casa Sámano y la Casa de los Siete Balcones concentran relatos de trabajadores que aseguran haber percibido presencias sobrenaturales. Los relatos no se limitan a lo anecdótico; han sido ampliamente documentados por instituciones reconocidas, incluyendo la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Archivo de Bogotá, que han recopilado crónicas sobre supuestos fantasmas y casas embrujadas.

Una de las historias más emblemáticas es la de la Calle del Fantasma, relatada por la periodista Valeria Herrera Oliveros en Bacánika (2025). Allí, el ingeniero Alex Mogollón habría pactado con el diablo para empedrar una calle en un tiempo imposible, quedando una piedra sin colocar y, según el mito, una figura acecha todavía el empedrado en busca del trabajo inconcluso. Así, el espacio urbano se convierte en escenario donde la leyenda y la arquitectura patrimonial se cruzan.

La figura de José Raimundo Russi, abogado ejecutado en la Plaza Mayor en 1851, también sigue presente en el imaginario capitalino. De acuerdo con Eljaiek-Rodríguez y con registros de la Secretaría de Cultura, la memoria de Russi mezcla hechos históricos con la narrativa de su fantasma recorriendo la Plaza de Bolívar, en busca de justicia.

Otras leyendas, como la de la casaca verde, el niño del palomar en el Palomar del Príncipe o figuras como la lavandera Filomena y la Mula Herrada, subrayan cómo la tradición oral transforma personas y espacios en recuerdos vivos. Estas narraciones se transmiten de generación en generación, aunque las versiones cambian y el detalle exacto se diluye.

Lejos de requerir pruebas concretas para gozar de valor, estos relatos se han incorporado al acervo cultural y patrimonial de Bogotá. Así lo indica Eljaiek-Rodríguez al plantear que el verdadero significado de estas historias está en el vínculo comunitario, la conservación de la memoria y la riqueza simbólica que aportan a la ciudad. La tradición oral y los rumores encontrados en archivos y crónicas demuestran que, en La Candelaria, un corredor silencioso puede encerrar siglos de historia no oficial, e invitan a mirar el patrimonio más allá de lo tangible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los mitos y leyendas más conocidos de La Candelaria en Bogotá?

Entre los mitos y leyendas más conocidos de La Candelaria se destacan la del abogado José Raimundo Russi, la Calle del Fantasma relacionada con un pacto diabólico y figuras como la lavandera Filomena, la Mula Herrada y la misteriosa casaca verde. Estas historias han sido documentadas por investigadores y medios como la Secretaría de Cultura y el Archivo de Bogotá.

¿Qué significa patrimonio oral y cómo se expresa en las leyendas de La Candelaria?

El patrimonio oral se refiere al conjunto de historias, creencias y tradiciones transmitidas de generación en generación, generalmente de manera verbal. En La Candelaria, este patrimonio se expresa en las leyendas y relatos sobre fantasmas, apariciones y sucesos misteriosos que acompañan a las casas y calles históricas, dando vida a la memoria colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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