Por: El Espectador

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La construcción de identidad y los retos de la convivencia en Bogotá fueron el eje del Congreso de la Bogotaneidad, un escenario donde expertos, organizaciones sociales y ciudadanos pusieron en debate temas como la memoria de los barrios, la gestión de espacios públicos y las prácticas cotidianas que definen a quienes viven en la capital. De acuerdo con los organizadores, la programación abarcó paneles, talleres y experiencias de trabajo conjunto, permitiendo que distintas voces aportaran perspectivas sobre cómo se construye ciudadanía en Bogotá.

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Uno de los relatos más impactantes durante el evento fue el de Liliana Lizarazo, fundadora de la Fundación Trípido y madre de Diego Felipe Becerra, joven asesinado mientras pintaba un mural en un puente de la ciudad en 2011. Lizarazo relató que ese sitio, más allá de ser una intersección vehicular, se transformó en un símbolo de lucha por los derechos humanos: "No es solo una intersección de una vía. Es el inicio de una lucha por los derechos humanos. Pero, como madre y lideresa, decidimos que este lugar no sería un espacio de violencia. Hoy, este puente está lleno de color y arte y fue el inicio de un proyecto llamado ‘Todas las vidas valen’", aseguró. Según lo consignado por El Espectador, esta intervención mostró cómo la memoria y los espacios urbanos también conforman la identidad colectiva de la ciudad. En el conversatorio también participaron Santiago Quintero, autor de ¿Me creería si…?, y Diego Javier Parra Cortés, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC.

El congreso abordó problemáticas actuales como la accesibilidad al espacio público y la participación ciudadana. Expertos y representantes de entidades como el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) discutieron sobre la gestión de residuos y la importancia de hábitos responsables para mantener la ciudad limpia. Experiencias colectivas, como la de AsoSandiego en el oriente de Bogotá, demostraron el valor de la organización comunitaria para transformar el entorno. A su vez, las actividades de la Universidad Konrad Lorenz se enfocaron en buscar alternativas para el manejo adecuado de los desechos de mascotas en parques, reflejando preocupaciones urbanas cotidianas.

El evento también abrió un espacio a temas culturales y de convivencia, desde actividades sobre acoso callejero hasta la exploración de agüeros y costumbres bogotanas, promovidas por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. La apropiación ciudadana del Metro y el fortalecimiento de la relación con los lugares emblemáticos estuvieron presentes en talleres liderados por organizaciones como Bogotá Cómo Vamos y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Como conclusión, el Congreso de la Bogotaneidad dejó claro que la construcción de una mejor ciudad solo es posible a partir del compromiso conjunto de las instituciones y de quienes conviven a diario en Bogotá.

¿Cuáles fueron los principales temas abordados en el Congreso de la Bogotaneidad?

El congreso integró asuntos como la memoria urbana, los derechos humanos, la gestión de residuos, la accesibilidad de espacios públicos, la organización comunitaria, la convivencia ciudadana y las tradiciones culturales. Según El Espectador, estos temas se trabajaron mediante paneles, talleres y actividades participativas.

¿Qué significa gestión de residuos en el contexto de Bogotá?

En el contexto bogotano, la gestión de residuos hace referencia a las acciones y estrategias para recolectar, clasificar y eliminar adecuadamente la basura y restos sólidos, involucrando tanto a entidades como la UAESP como a la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la higiene urbana y la calidad del espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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