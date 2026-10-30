Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante el puente festivo de Todos los Santos, la Terminal de Transporte de Bogotá prevé una movilización masiva de personas conectando a la capital con distintos destinos en el país. Según la información oficial suministrada por la entidad a través de sus canales institucionales y la red social X, entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre se espera que más de 190.000 viajeros transiten por las sedes de Salitre, Norte y Sur de la terminal, una cifra que refleja el fuerte flujo de pasajeros propio de estas fechas donde múltiples festividades dan lugar a un aumento significativo en la demanda de transporte intermunicipal.

Sigue a PULZO en Discover

El mayor volumen de usuarios se dará el sábado 31 de octubre, día para el cual se proyectan más de 64.000 pasajeros, siendo los destinos más solicitados Sogamoso, Girardot, Cali, Ibagué y Fusagasugá. Este comportamiento responde también a la amplia programación turística de la región, con eventos como el Festival de Brujas en Garzón (Huila), las Ferias y Fiestas en Tibirita (Cundinamarca), el Festival Turístico y Cultural en Los Santos (Santander) y las actividades relacionadas con las Fiestas de Independencia en Cartagena.

Para quienes viajan hacia los Llanos Orientales, la Terminal de Transporte de Bogotá ha dispuesto un punto de control y atención en Yomasa, operativo en horarios que buscan responder tanto a la alta demanda como a la seguridad de los viajeros. Además, para facilitar la movilidad interna durante las celebraciones de Halloween, donde destaca el concierto de Ryan Castro y la presentación de Six Sex, la entidad ofrece una red de 32 parqueaderos en 8 localidades y más de 10.000 cupos en zonas de parqueo pago distribuidas en 14 localidades, de acuerdo con declaraciones de Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte.

La seguridad es otro eje fundamental en la operación de estos días. En articulación con la Policía de Tránsito, la Estación de Policía de la terminal y empresas de vigilancia privada, se desplegó un dispositivo especial enfocado en el control de áreas operativas, requisas dentro del Plan Desarme, verificación de antecedentes y control en accesos, acciones que buscan proteger a los usuarios y garantizar un viaje tranquilo.

Entre las recomendaciones que ofrece la Terminal de Transporte de Bogotá se incluyen adquirir tiquetes únicamente en taquillas oficiales o páginas autorizadas, evitar propuestas dudosas en redes sociales, abordar buses dentro de las instalaciones, revisar requisitos para el viaje con niños o mascotas y mantenerse informado sobre el estado de las vías. Para orientación adicional, la entidad habilita la línea telefónica (601) 423 3600 en horario extendido todos los días.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos viajeros espera movilizar la Terminal de Transporte de Bogotá durante el puente festivo de Todos los Santos?

Según la Terminal de Transporte de Bogotá, la proyección oficial para el puente festivo de Todos los Santos es de más de 190.000 viajeros entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Esta cifra refleja el trabajo logístico y la preparación de Salitre, Norte y Sur para conectar a la capital con múltiples destinos durante esta temporada alta.

¿Qué recomendaciones entrega la Terminal de Transporte de Bogotá para viajar seguro durante el puente festivo?

Entre las recomendaciones institucionales destacan adquirir tiquetes únicamente en taquillas oficiales o sitios web autorizados, evitar ofertas informales en redes sociales, abordar buses solo en los módulos establecidos, consultar previamente el estado de las vías y las condiciones para viajar con menores o mascotas, además de presentarse con suficiente anticipación a la terminal. Estas pautas buscan garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios en fechas de alta movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z