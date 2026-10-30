Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente desaparición de cinco hombres en zona rural de Ataco ha generado gran preocupación en el sur del departamento. De acuerdo con la información conocida y recogida por medios como El Nuevo Día, cuatro de estos hombres han sido hallados sin vida, mientras que el paradero de José Albeiro Quintero sigue sin conocerse. La situación escaló ante los llamados de familiares y habitantes de la región, quienes el domingo 25 de octubre alertaron sobre la desaparición de José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro, aparentemente retenidos por un grupo armado ilegal.

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El 28 de octubre se conoció el hallazgo de dos cuerpos en aguas del río Saldaña, en jurisdicción de Coyaima y Ortega, los cuales fueron identificados como Duber Guluma y Darwin Soto. Ese mismo día, la muerte de Robinson Merchán fue confirmada públicamente por su propio hermano a través de redes sociales. Estos hechos incrementaron la angustia de las familias, que esperaban alguna noticia sobre los otros dos desaparecidos.

Al día siguiente, el 29 de octubre, voluntarios de la Defensa Civil recibieron una alerta sobre la presencia de un cadáver en el río Saldaña, sector Playa Alta de Ataco. Allí fue encontrado el cuerpo de Anderson Gutiérrez, quien vestía una sudadera gris y una camiseta amarilla; además, tenía manos y pies atados con un cordón negro y una herida de arma de fuego en la cabeza. La recuperación del cuerpo exigió apoyo de la comunidad local debido a las dificultades propias del terreno y del caudal del río.

Ante estos hechos, Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, señaló públicamente al Frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), exigiendo respuestas y responsabilizando directamente a este grupo armado por cualquier afectación a la vida o integridad tanto de los secuestrados en Ataco como del resto de ciudadanos del municipio.

La consternación en la región también se relaciona con un doble homicidio ocurrido previamente, en el que Laura Ximena Quintero Soto y Arquímedes Perdomo González fueron hallados sin vida cerca de un puente en el sector de Batatas, con un mensaje acusándolos de colaborar con la Segunda Marquetalia. Sin embargo, tal acusación no ha sido confirmada y personas cercanas aseguran que ambos se dedicaban a la minería artesanal. Las autoridades investigan estos homicidios y la serie de desapariciones, a la espera de avances y respuestas oficiales sobre todos estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es responsable de las desapariciones y homicidios recientes en Ataco, Tolima?

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, responsabilizó directamente al Frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por las desapariciones y asesinatos de los cinco hombres en Ataco. Sin embargo, las investigaciones oficiales continúan y todavía se esperan confirmaciones por parte de las autoridades sobre la autoría de estos hechos.

¿Qué relación tienen las desapariciones con los grupos armados ilegales en el Tolima?

Según lo informado, hay indicios y denuncias oficiales que apuntan a la presunta participación del Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC en las desapariciones y homicidios recientes en Ataco, Tolima. Aún así, las investigaciones están en curso y no se ha confirmado toda la información sobre el papel exacto de estos grupos armados ilegales en los hechos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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