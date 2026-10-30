Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho violento conmocionó a los habitantes de Carmen de Apicalá, en el departamento del Tolima, luego de que un joven de 23 años, identificado como Andrés Bravo, falleciera tras sufrir un ataque con arma de fuego. El episodio se presentó el pasado jueves 29 de octubre, en el polideportivo del barrio Simón Bolívar, un lugar emblemático de reuniones y actividades comunitarias en este municipio. Según la información conocida, Bravo, quien era oriundo de Cunday y tenía una condición de discapacidad, fue impactado en varias ocasiones por disparos, y las graves heridas derivaron en su deceso en el mismo lugar de los hechos.

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Esta situación generó preocupación en la comunidad, al ser una víctima joven y conocida en la zona. Tras el ataque, las autoridades locales iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer el crimen. La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Básica de Investigación Criminal, según lo reportado oficialmente. Este organismo, que hace parte de las estructuras de la Policía Nacional, se encarga de la recolección de pruebas, testimonios y análisis en campo para adelantar procesos investigativos relacionados con delitos complejos, como el homicidio.

Además, de acuerdo con la información obtenida, tanto unidades de la Policía Judicial como de Inteligencia están trabajando en la identificación de los responsables y en la búsqueda de posibles móviles detrás de este violento acto. Hasta el momento, no se han presentado resultados sobre capturas ni se han divulgado líneas oficiales respecto a los motivos que llevaron al asesinato de Bravo. La ausencia de información concreta en torno al caso mantiene en tensión a los habitantes de Carmen de Apicalá y a la familia de la víctima.

Para avanzar en la investigación, la Policía solicitó de manera pública el apoyo de los ciudadanos. Invitó a quienes posean datos relevantes que puedan facilitar la identificación de los responsables o aportar alguna pista sobre lo ocurrido a comunicarse a la línea 123. La colaboración de la ciudadanía es crucial en casos como este, dados los retos que implica acceder a información precisa en situaciones de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del homicidio de Andrés Bravo en Carmen de Apicalá?

De acuerdo con la información recopilada, Andrés Bravo fue víctima de un ataque armado en el polideportivo del barrio Simón Bolívar, en Carmen de Apicalá. Tras recibir varios disparos, Bravo falleció en el lugar. Las autoridades han iniciado una investigación liderada por la Unidad Básica de Investigación Criminal, mientras unidad de Policía Judicial e Inteligencia buscan esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Por el momento, no hay detalles sobre capturas o posibles hipótesis del caso.

¿Qué hace la Unidad Básica de Investigación Criminal en casos de homicidio?

La Unidad Básica de Investigación Criminal es la encargada de adelantar las diligencias necesarias para esclarecer delitos como el homicidio. Entre sus funciones están la recolección de pruebas, investigación en campo, entrevistas a testigos y análisis técnico de evidencias, siguiendo los protocolos legales para judicializar a posibles responsables en casos como el ocurrido en Carmen de Apicalá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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