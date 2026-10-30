Por: VALORA ANALITIK

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Los propietarios de bicicletas y patinetas eléctricas en Colombia deberán cumplir nuevos requisitos de identificación para circular por las vías del país. El Ministerio de Transporte reglamentó la Ley 2486 de 2025, que establece las condiciones para el uso de vehículos eléctricos livianos e incluye la instalación de una lámina con información técnica de cada unidad.

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Este elemento deberá contener los datos que permitan identificar el vehículo y verificar sus características. La disposición aplica tanto para las unidades nuevas como para las que ya circulan en el territorio nacional. Con esta medida, las autoridades buscan facilitar los controles y comprobar que estos medios de transporte cumplan las especificaciones establecidas en la normativa.

La lámina deberá incluir datos importantes como el número de serie, año de fabricación, potencia, velocidad máxima, clase del vehículo, entre otras. Asimismo, tendrá que ajustarse a las especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte, por lo que no bastará con instalar cualquier adhesivo.

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¿Quién debe instalar la lámina de identificación?

En los vehículos nuevos, la responsabilidad de incorporar este elemento antes de su comercialización recaerá en los fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores.

Por su parte, los propietarios de bicicletas y patinetas eléctricas adquiridas antes del 1 de enero de 2027 deberán cumplir con este requisito antes de esa fecha.

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Para obtener los datos necesarios, los usuarios podrán consultar el manual del vehículo, la factura de compra o los documentos suministrados por el fabricante o el vendedor. Esta información permitirá completar la identificación conforme a las exigencias técnicas establecidas.

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