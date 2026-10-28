Por: Noticiero 90 minutos

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El Ministerio de Transporte emitió recientemente una reglamentación clave relacionada con la Ley 2486 de 2025. Esta normativa establece las nuevas condiciones que deben cumplir los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana (VELMPU), como bicicletas eléctricas, patinetas (monopatines) y motos eléctricas livianas. Estos vehículos, diseñados para el uso individual en zonas urbanas, cuentan con motores eléctricos que ayudan en el desplazamiento del usuario o permiten una movilidad más eficiente. De acuerdo con lo recogido en la ley y divulgado por el Ministerio, todos estos medios de transporte deberán portar una lámina de identificación técnica, tanto si son nuevos como si ya se encuentran en circulación.

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La finalidad principal de implementar esta identificación es permitir que las autoridades verifiquen que las patinetas, bicicletas y motos eléctricas cumplen con la reglamentación nacional. Además, se busca facilitar los controles y la trazabilidad de estos vehículos en la vía pública, según informó MinTransporte. Esta lámina debe mostrar información esencial: número de serie, año de fabricación, potencia, velocidad máxima, marca y modelo, peso, así como la categoría y clase del vehículo. No se trata de un adhesivo decorativo, pues la placa funcionará de manera similar a las matrículas de automóviles y motocicletas, aunque aún se espera que se precisen sus características físicas definitivas.

La ley también detalla que la responsabilidad de instalar estas placas recae sobre los fabricantes, ensambladores, importadores y comercializadores, dependiendo del momento y la modalidad en que el vehículo sea comercializado. Para aquellos que ya poseían una bicicleta o patineta eléctrica antes del 1 de enero de 2027, será obligatorio instalar la placa antes de esa fecha. Así, los dueños deberán asumir el proceso de regularización de sus vehículos para ajustarse a la nueva normativa.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley 2486 de 2025, los vehículos que cumplen con condiciones específicas de peso y velocidad mencionadas en el artículo 15 de la norma siguen exentos de portar SOAT (seguro obligatorio), licencia de conducción y matrícula. No obstante, los usuarios estarán obligados a respetar todas las demás reglas de tránsito, enfrentando sanciones en caso de infracciones. Además, se requiere que estos vehículos cuenten con indicadores de batería y velocidad, avisador acústico, limitador de velocidad, direccionales, luces delanteras y traseras, y un sistema de frenos, conforme a los estándares descritos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos de la placa obligatoria para bicicletas y patinetas eléctricas?

Según el Ministerio de Transporte y la Ley 2486 de 2025, la lámina de identificación técnica obligatoria para bicicletas y patinetas eléctricas debe incluir datos como número de serie, año de fabricación, potencia, velocidad máxima, marca, modelo, peso, categoría y clase del vehículo. No puede ser un simple adhesivo; su función es homologable a la placa de una moto o automóvil.

¿Quién debe instalar la placa identificadora en los vehículos eléctricos livianos?

La responsabilidad de instalar la placa identificadora en un VELMPU recae sobre fabricantes, ensambladores, importadores o comercializadores, dependiendo de cuándo y cómo fue adquirido el vehículo. Los propietarios de bicicletas o patinetas eléctricas adquiridas antes del 1 de enero de 2027 deberán gestionarla antes de esa fecha para cumplir con la normatividad vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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