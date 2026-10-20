Por: VALORA ANALITIK

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El Ministerio de Transporte ultima los detalles normativos para reglamentar las nuevas tarifas diferenciales para peajes del Eje Cafetero, implementando un esquema riguroso de focalización que excluirá a propietarios de fincas de recreo y a conductores de vehículos de alta gama.

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Durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, advirtió que el Estado no continuará subsidiando a sectores con capacidad económica, en detrimento de los recursos necesarios para sostener la infraestructura vial.

Criterios y exclusiones en las tarifas diferenciales para peajes del Eje Cafetero

De acuerdo con la funcionaria, los equipos técnicos se encuentran terminando de pulir las condiciones del acto administrativo para evitar los errores de decretos anteriores, los cuales dejaron por fuera a veredas enteras que requerían el beneficio.

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La ministra fue enfática en que el acceso al cobro preferencial estará condicionado a un censo estricto: «Lo que no puede pasar es que un vehículo de alta gama se aproveche de una tarifa diferencial de una comunidad», dijo.

Y añadió: “Tampoco puede pasar que queden comunidades y veredas por fuera como ocurrió en el decreto anterior. Y tampoco puede ocurrir que el Estado termine financiando una tarifa diferencial para una familia que tiene una casa de recreación; el que tiene para pagar una segunda casa, tiene para pagar el peaje”.

Noguera explicó que blindar la focalización de las tarifas diferenciales para peajes del Eje Cafetero resulta indispensable para garantizar el equilibrio financiero de la red vial concesionada, dado que el menor recaudo en las casetas debe ser asumido por los excedentes de la propia concesión.

En ese sentido, la titular de la cartera aseguró que el Gobierno está muy cerca de expedir la norma definitiva para cumplir los compromisos pactados con los habitantes del Eje Cafetero, asegurando que el descuento llegue exclusivamente a los residentes habituales que transitan por razones de trabajo, estudio o transporte de productos agrícolas.

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