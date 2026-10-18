Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040042595 del 15 de octubre de 2026, a través de la cual unificó el pico y placa ambiental en la vía Murillo-Manizales, una ruta que conecta a los departamentos de Tolima y Caldas. La medida tiene como finalidad proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados y coordinar las restricciones de movilidad en este importante corredor ecológico. Según la información proporcionada por la Gobernación del Tolima, la normativa mantiene la modalidad de rotación de placas que ya se venía aplicando en el Tolima y agrega otras disposiciones para quienes transitan por este tramo.

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De acuerdo con la resolución publicada, se establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en la vía regulada. Esta restricción busca evitar incidentes y minimizar el impacto ambiental que podría producir la circulación acelerada, por lo que los conductores deberán tomar medidas adicionales de precaución en sus desplazamientos. Además, se prohíbe el paso de vehículos con capacidad superior a 3,4 toneladas, así como de aquellos que transporten a más de 19 pasajeros. Esta decisión responde directamente a la necesidad de reducir los riesgos viales y de proteger la fragilidad del ecosistema circundante, especialmente en una zona reconocida por su importancia ambiental.

La razón principal de esta unificación radica en el cumplimiento de los mandatos judiciales establecidos en la Sentencia STL10716-2020, vinculados a la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados. Con la nueva resolución, la regulación de movilidad se articula en los dos departamentos, extendiéndose formalmente al tramo correspondiente a Caldas, además del sector que tradicionalmente cubría el Tolima. Esto permite que las disposiciones tengan un alcance integral y no fragmentado entre ambas jurisdicciones.

El secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, Mario Alberto Tovar Lucuara, resaltó que el cambio clave está en la inclusión formal del tramo de Caldas dentro de la normativa. Las autoridades, citadas por la Gobernación del Tolima, piden a residentes y turistas acatar las nuevas reglas, participar activamente en la conservación ambiental y velar por la seguridad vial al circular en la zona. Asimismo, recomiendan consultar los canales oficiales de tránsito para verificar la rotación de placas vigente, las fechas concretas y las condiciones precisas para usar el corredor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones actuales para vehículos en la vía Murillo-Manizales?

Las restricciones actuales incluyen la rotación de placas, una velocidad máxima permitida de 30 kilómetros por hora, la prohibición de circulación para vehículos que superen las 3,4 toneladas de peso y la restricción para aquellos que transporten más de 19 pasajeros, según información de la Gobernación del Tolima y la Resolución 20263040042595.

¿Por qué se implementó un pico y placa ambiental en el Parque Nacional Natural Los Nevados?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la implementación del pico y placa ambiental responde a mandatos judiciales para proteger el ecosistema frágil del Parque Nacional Natural Los Nevados, siguiendo los lineamientos de la Sentencia STL10716-2020 y coordinando las restricciones en ambos departamentos involucrados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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