Por: CENET

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El Gobierno presentó una propuesta de ajuste a las contribuciones al sistema de salud, buscando garantizar la sostenibilidad financiera y responder a las nuevas presiones que enfrenta el sector, de acuerdo con el documento del Ministerio de Hacienda. La propuesta, contenida en el proyecto de Ley de Ajuste Fiscal, introduce un aumento gradual de las cotizaciones tanto para trabajadores dependientes como independientes, definiendo escalas según el nivel de ingresos. Además, contempla cambios para algunos regímenes especiales.

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Según el texto del Ministerio de Hacienda, los trabajadores dependientes serían los primeros en experimentar cambios significativos. Se plantea una tabla de cotización escalonada, que varía de acuerdo con el salario mensual. En este esquema, quienes perciban entre uno y dos salarios mínimos continuarían pagando el 4%, pero a partir de ahí las tarifas aumentarían progresivamente. Aquellos con ingresos entre dos y tres salarios mínimos aportarían el 5%; entre tres y cuatro salarios mínimos, el 6%; entre cuatro y cinco, el 6,5%. Para salarios más altos, las tarifas continúan al alza: 7% para quienes ganen entre cinco y diez salarios mínimos; 7,5% para ingresos de diez a quince; y un 8% para quienes devenguen entre quince y veinticinco salarios mínimos.

En el caso de los trabajadores independientes, el esquema propuesto establece también un aumento progresivo: la cotización inicia en 12,5% para ingresos entre uno y dos salarios mínimos, aumentando paulatinamente hasta llegar al 15,5% para los que reciben entre quince y veinte salarios mínimos. Entre los rangos intermedios, el porcentaje asciende desde el 13% hasta el 15%.

El Ministerio de Hacienda justifica estos ajustes asegurando que buscan distribuir la carga de la financiación según la capacidad de pago de los afiliados. Explican que los mayores aportes recaerían en quienes más ingresos reciben, mientras que los trabajadores con menores ingresos mantendrían contribuciones más bajas. De acuerdo con el diagnóstico contenido en el documento oficial, el sistema de salud sufre presiones por el envejecimiento de la población y crecientes necesidades de atención, y destaca que, aunque los aportes del Presupuesto General de la Nación han aumentado, las cotizaciones no han seguido el mismo ritmo.

El proyecto también afecta a los regímenes especiales, como el de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), proponiendo aportes de entre 1,5% y 4%, según nivel de ingreso. Además, la iniciativa revisa las condiciones de las exoneraciones de aportes parafiscales de entidades como el Sena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, los nuevos esquemas de cotización permitirían recaudar ingresos adicionales equivalentes al 0,2% del PIB para 2027 en el caso de dependientes e independientes y 0,04% para los regímenes especiales. Sin embargo, el Gobierno reconoce que estos cambios deben pasar por el Congreso, donde podrían ser aprobados, modificados o eliminados. Hasta ahora, los valores propuestos no están vigentes y su impacto final dependerá de las condiciones definidas durante la discusión legislativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas tarifas de aportes a la salud para trabajadores dependientes e independientes en la propuesta del Gobierno?

La propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda incluye una tabla de tarifas escalonadas para los aportes a salud, diferenciando entre trabajadores dependientes e independientes. En los dependientes, la cotización va desde el 4% hasta el 8% del ingreso, dependiendo del salario mensual. Para los independientes, la escala inicia en 12,5% y llega al 15,5%, según el rango de ingresos. Estos porcentajes buscan que la carga financiera se distribuya de acuerdo con la capacidad de pago, pero no están vigentes hasta que la propuesta sea debatida y aprobada en el Congreso.

¿Qué regímenes especiales de salud modificará el proyecto y cómo será la nueva escala de cotización?

Según el documento del Ministerio de Hacienda, el proyecto modifica las contribuciones en regímenes especiales como los de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Para estos, la cotización propuesta varía entre 1,5% y 4% según el nivel de ingresos, lo que implica un aumento gradual para los afiliados que reciben salarios más altos. Esta medida busca mejorar la sostenibilidad financiera del sistema y disminuir la dependencia de recursos del presupuesto nacional.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: