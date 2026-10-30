El sector porcícola nacional atraviesa por un ciclo de alta complejidad económica marcado por la caída de cerca de 35 % en el precio del cerdo en el canal primario, una tendencia que se sostiene desde enero de 2025 debido al exceso de oferta, los incrementos en los costos laborales derivados de las reformas, las tasas de presión de interés y la informalidad del mercado. Ante este escenario retador, Agropecuaria Aliar, propietaria de la reconocida marca La Fazenda, puso en marcha una estrategia integral enfocada en la eficiencia operacional, la consolidación comercial y una profunda reorganización de sus pasivos financieros, según explicó su presidente, Mario Restrepo, en diálogo con Portafolio.

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A pesar de registrar ingresos operacionales consolidados por el orden de los 1,07 billones de pesos, la compañía debió replantear su ritmo tras un periodo intensivo de inversiones destinado a ampliar su capacidad instalada en materia de proteína animal, cultivos y infraestructura de alimentos balanceados. Con una operación robusta que abarca 53 granjas tecnificadas, 26.199 madres y la comercialización de 750.000 cerdos al año, la empresa logró incrementar su productividad porcícola en un 6 % y reducir su costo de producción por kilogramo en un 10 % en comparación con el cierre del año anterior, mitigando parcialmente las presiones del mercado.

El segundo pilar de la estrategia corporativa ha estado enfocado en el fortalecimiento de La Fazenda, marca que durante los últimos quince años se ha consolidado en el mercado nacional y que reportó un crecimiento del 25 % en sus ventas frente al periodo previo. Este impulso comercial se apoya en el modelo de integración agrícola de la compañía, que cultiva cerca de 24.456 hectáreas de soya y 23.490 hectáreas de maíz en la Orinoquía, permitiéndole autoabastecerse de aproximadamente el 70 % de los granos necesarios para la alimentación animal, a pesar de las volatilidades cambiarias y el encarecimiento de los insumos importados.

En el flanco financiero, la compañía concretó en agosto una operación clave de sindicación de pasivos con entidades bancarias como Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y BBVA. Dicha reorganización de la estructura de capital busca dotar a la firma de periodos de gracia y plazos flexibles para cumplir con sus compromisos crediticios mientras atraviesa la fase baja del ciclo de precios, cuya recuperación se proyecta entre el primer y segundo trimestre del próximo año. Adicionalmente, el modelo de economía circular de la empresa —que integra la producción ganadera de leche y carne con plantas de biogás y parques solares capaces de generar ahorros millonarios en costos energéticos— consolida un blindaje operativo para preservar la sostenibilidad a largo plazo en medio de las incertidumbres climáticas y macroeconómicas de la región.

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