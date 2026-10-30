El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó el proyecto de Ley de Rescate Fiscal, con 106 artículos y una meta de reducir el gasto público en cerca de $45 billones, equivalentes al 2,2 % del PIB.

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La iniciativa busca reorganizar el Estado y contempla facultades extraordinarias por seis meses para que el presidente pueda suprimir, fusionar o modificar ministerios y otras entidades, además de eliminar funciones duplicadas.

También plantea un programa para identificar, optimizar y vender activos estatales que no sean necesarios.

En materia tributaria, el proyecto propone cambios importantes. Se modificaría el impuesto de renta para personas naturales, con nuevos umbrales y una retención del 9 % para determinados ingresos.

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Desde 2027 aumentarían las cotizaciones a salud de los trabajadores según su nivel salarial. El IVA subiría al 19 % para sectores como licores, juegos de azar, ultraprocesados, cigarrillos, vapeadores y plataformas internacionales de comercio electrónico.

Para las empresas, la tarifa de renta sería del 33 % en 2027 y del 31 % desde 2028, mientras que bancos y otras entidades financieras pagarían una sobretasa de cinco puntos. Además, desde 2028 desaparecería la tarifa de IVA del 5 % para varios productos y servicios.

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