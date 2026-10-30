El proyecto de Ley de Rescate Fiscal propone cambios importantes en el IVA de los alimentos a partir del primero de enero de 2028.

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La iniciativa plantea eliminar la tarifa diferencial del 5 %, por lo que productos como café, azúcar, aceites, pastas y chocolate pasarían a pagar el IVA general del 19 %. Esto representa un aumento de 14 puntos porcentuales en el impuesto y podría reflejarse en los precios que pagan los consumidores.

El proyecto también modifica la lista de alimentos excluidos del IVA. Algunas frutas y hortalizas perderían este beneficio y quedarían gravadas con la tarifa general. Sin embargo, productos como papa, yuca, granos, pan, arepa de maíz y panela artesanal continuarían sin pagar IVA.

En el grupo de alimentos exentos, con tarifa del 0 %, seguirían el arroz, las carnes de res, cerdo y pollo, el pescado, la leche y los huevos.

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Además, la propuesta ajusta el impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas e incluiría productos con edulcorantes.

Desde 2028, el gravamen sería de $45 por cada 100 mililitros para bebidas con menos de nueve gramos de azúcar añadida y de $76 para aquellas con nueve gramos o más. Las bebidas sin azúcar añadida ni edulcorantes quedarían excluidas.

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