El IVA de varios productos y servicios podría pasar del 5 % al 19 % desde el primero de enero de 2028. Ese es uno de los puntos que contempla la Ley de Ajuste Fiscal, llamada por el Gobierno Ley de Rescate Económico, que fue radicada en el Congreso para enfrentar el déficit de las finanzas públicas.

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La propuesta incluye cambios tributarios para bienes y servicios como vehículos híbridos y eléctricos, planes de medicina prepagada, servicios de aseo y vigilancia, café y avena, entre otros. De aprobarse la iniciativa, estos sectores tendrían un aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado.

El proyecto fue presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, entre otros funcionarios. Según explicó Restrepo, el 70 % del ajuste fiscal se buscará mediante una mayor eficiencia del gasto público y la reducción de gastos innecesarios del Estado. El porcentaje restante recaería principalmente en el 10 % de la población con mayores ingresos.

“Nueve de cada 10 colombianos no se verán afectados por esta ley a final de cuentas. Uno de cada 10 colombianos contribuirá y asumirá el 94 % de lo que asumen los que más tienen”, afirmó el vicepresidente.

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#EnDesarrollo “La carga impositiva de la ley de rescate económico baja la tasa de impuesto pensando en los microempresarios, los pequeños empresarios, los emprendedores y los medianos empresarios de este país. Nueve de cada diez empresas se beneficiarán, especialmente los… https://t.co/K5Apgba88f — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 29, 2026

Sin embargo, el incremento del IVA propuesto abre otro frente de discusión sobre el impacto de la reforma en el consumo y el costo de algunos servicios utilizados por los hogares.

La iniciativa también plantea reducir las tasas de impuestos para trabajadores independientes, micronegocios, microempresarios y emprendedores. Además, contempla sanciones de cárcel para contrabandistas y evasores fiscales, incentivos para quienes cumplan sus obligaciones y la venta de activos improductivos del Estado.

El Gobierno busca cerrar la brecha entre sus ingresos y sus gastos. Según las cifras expuestas por el ministro Gómez, el país recibe cerca de 29 billones de pesos mensuales, mientras gasta alrededor de 40 billones.

La apuesta oficial es que la ley contribuya a reducir el déficit fiscal de 2027, que sin ajustes podría alcanzar el 9,4 % del producto interno bruto. El proyecto ahora deberá avanzar en el Congreso, donde se discutirá el alcance de las medidas tributarias y su efecto sobre la economía.

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