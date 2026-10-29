La cancelación de unos tiquetes hacia Toronto, Canadá, desató una controversia entre pasajeros y Avianca. Al respecto, la aerolínea sostuvo que los viajeros no cumplieron las condiciones para conservar su reserva internacional, aunque finalmente les entregó nuevos pasajes sin cobrarles adicionalmente.

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El caso comenzó cuando uno de los afectados contó que había comprado una reserva con los trayectos Cartagena-Medellín, Medellín-Bogotá y Bogotá-Toronto. El pasajero aseguró que hizo el check-in y recibió sus pasabordos, pero después tuvo que desplazarse de Cartagena a Cali y comprar otro tiquete para llegar a Bogotá.

Al llegar al avión, le informaron que su reserva internacional estaba cancelada por no abordar los dos primeros vuelos. El pasajero manifestó: “Me parece muy mal porque ya tenía todo pago: la excursión y el hotel, y que lo dejen a uno tirado en un aeropuerto, hermano, eso es muy duro. Y más siendo cliente, y más porque llegué temprano. Además, les pregunté en Cali si todo estaba bien y me dijeron que sí en el counter”.

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#MISERABLE 🤬 Un viajero denunció entre lágrimas el calvario que vivió con @avianca tras la cancelación unilateral de su reserva hacia Toronto el día de su cumpleaños; según relató, tras cambiar un tramo interno, la aerolínea le anuló el itinerario completo sin brindarle solución Acompañado de su esposa embarazada, el afectado aseguró que en el módulo de atención en Cali le confirmaron que todo estaba en orden antes de abordar; sin embargo, al llegar a la escala fue abandonado a su suerte y con pérdidas económicas por tours y alojamientos pagos. 📹 [ https://t.co/ym3WohTjCK ] — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 27, 2026

También expresó: “Nunca me explicaron por llamada que debía proteger mi reserva. Pregunté en Cali y la misma asesora me dijo que todo estaba bien. Si el recurso humano que ustedes ponen a disposición no le explica a uno, como cliente que desconoce los términos de un contrato, esos detalles tan importantes, no vengan a decir que el usuario tiene la culpa, porque eso no es justo”.

Frente a las críticas, Avianca explicó que, según las normas aeronáuticas y su contrato de transporte, omitir un tramo puede cancelar los siguientes. La compañía afirmó: “Según las normativas aeronáuticas y nuestro contrato de transporte, cuando un pasajero no utiliza un segmento de su itinerario, los trayectos posteriores se consideran cancelados”.

La aerolínea agregó: “En este caso, los pasajeros no cumplieron con ninguna de las dos condiciones”. La empresa indicó que las llamadas no registraron una notificación para omitir los primeros vuelos y que los viajeros no presentaron pruebas de haber cubierto el recorrido por otra vía. También señaló: “Durante dichas comunicaciones, el pasajero únicamente consultó el costo de un cambio y, al considerarlo elevado, decidió no efectuarlo”.

Finalmente, Avianca informó que, como gesto excepcional, los agentes “reexpidieron sin costo adicional los tiquetes” Bogotá-Toronto. La compañía pidió que la conversación pública se base en información veraz.

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