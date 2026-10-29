Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima fue incluido dentro de la convocatoria liderada por el Fondo Emprender, una iniciativa del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuyo principal objetivo es reactivar unidades productivas que se hayan visto afectadas por emergencias recientes, de acuerdo con la información reportada. Esta estrategia cuenta con un presupuesto superior a los $34.140 millones y contempla apoyos económicos que pueden alcanzar hasta $75 millones por proyecto. Sin embargo, según los lineamientos, dicha cifra corresponde al monto máximo y su asignación dependerá de los requisitos y de un proceso de evaluación específico, por lo que no garantiza que todos los postulantes reciban ese valor.

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El programa fue diseñado específicamente para respaldar la recuperación económica en territorios impactados por dos clases de emergencia: el terremoto del 10 de agosto de 2026 y los incendios forestales recientes. Los fondos entregados operan bajo la modalidad de capital semilla, es decir, apoyo financiero que puede ser condonable si los beneficiarios cumplen todas las metas y obligaciones definidas en el desarrollo de sus planes de negocio. Esta condonabilidad busca incentivar la adecuada ejecución de los proyectos seleccionados.

De acuerdo con la información consultada, además del Tolima, los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Chocó también fueron incluidos en esta convocatoria, denominada ‘Volver a Crecer’ (convocatoria n.º 168). El propósito principal es facilitar la reactivación y fortalecimiento productivo en las regiones que sufrieron pérdidas materiales y dificultades económicas como consecuencia de los desastres mencionados. Los recursos ofrecidos están orientados a empresas formalmente constituidas que puedan demostrar los daños recibidos y no están dirigidos a personas que buscan iniciar una compañía o financiar emprendimientos nuevos sin relación con las emergencias descritas.

La convocatoria fue abierta el 27 de octubre de 2026 y estará disponible hasta el 30 de diciembre del mismo año, fecha límite fijada hasta las 6:00 p. m. Para postularse, los interesados deben consultar los requerimientos y documentos necesarios en la plataforma oficial del Fondo Emprender, con el fin de preparar adecuadamente su inscripción y comprobar si cumplen con las condiciones exigidas. De acuerdo con la información revelada, es obligatorio que cada participante revise plenamente los criterios de elegibilidad antes de iniciar su proceso, pues el apoyo se orienta únicamente a quienes cumplen con las circunstancias específicas destacadas por la convocatoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al capital semilla del Fondo Emprender en el Tolima?

Para acceder al capital semilla ofrecido por el Fondo Emprender, es necesario que la unidad productiva esté formalmente constituida y pueda acreditar las afectaciones asociadas al terremoto del 10 de agosto de 2026 o a los incendios forestales, conforme a los criterios de la convocatoria ‘Volver a Crecer’. No cualquier persona o emprendimiento nuevo puede recibir recursos; únicamente quienes cumplan con estos criterios y presenten la documentación exigida en los plazos establecidos serán considerados en la evaluación.

¿Qué significa capital semilla condonable en el programa del SENA?

El capital semilla condonable, como lo explica la convocatoria del Fondo Emprender, es un tipo de apoyo financiero que puede ser perdonado, es decir, no requiere devolución siempre que los beneficiarios logren las metas y obligaciones definidas en sus planes de negocio. Esto incentiva la ejecución de proyectos sólidos y orientados a resultados en las zonas afectadas del Tolima y los demás departamentos incluidos en la convocatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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