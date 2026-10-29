Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella puso en marcha un ambicioso plan de austeridad, destacando la expedición del decreto 1585 del 22 de octubre. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la medida significa un recorte total por 13,8 billones de pesos colombianos, cifra equivalente al 0,7 % del producto interno bruto (PIB). El ajuste afecta a 114 entidades estatales, comenzando por la propia Presidencia de la República, en una serie de decisiones que buscan restringir al máximo el gasto público y priorizar recursos según las necesidades actuales del Ejecutivo.

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El desglose de este recorte considera 3 billones de pesos menos en el rubro de funcionamiento, centrados especialmente en la disminución de contratos de prestación de servicios y compras catalogadas como innecesarias. Además, el servicio de la deuda recibirá un ajuste de 4 billones, y la inversión se verá reducida en 6,8 billones como resultado de la eliminación de contratos de inversión que ya no podrán ejecutarse o que han dejado de ser prioritarios. Según el decreto citado, esta estrategia busca dar una señal de responsabilidad fiscal desde las más altas instancias gubernamentales.

Dentro de las entidades más impactadas por el recorte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) enfrentará la mayor disminución, con 1,4 billones de pesos menos. A este ajuste le siguen, según El Espectador, la Aeronáutica Civil (949.143 millones menos), la Registraduría (775.000 millones menos) y la Rama Judicial (696.496 millones menos). En niveles menores, también reciben recortes la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Ambiente y el Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

El presidente de la Espriella afirmó, a través de una alocución, que “el ajuste del Estado comienza por la propia Presidencia”, en referencia a la necesaria reducción del gasto en funcionamiento. Así, cinco entidades anexas a Palacio verán reducidos sus recursos en 267.232 millones de pesos, específicamente la Agencia para la Reincorporación (ARN), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tendrá una disminución de 191.668 millones, principalmente en recursos corrientes. Por su parte, el Ministerio del Interior sufrirá un ajuste de 274.639 millones, con el monto de la inversión pasando de 1,42 billones a 1,15 billones de pesos. Entre otros recortes relevantes, el Consejo Nacional Electoral verá reducidos sus fondos en 91.949 millones, el Congreso en 10.027 millones y la Cancillería en 69.000 millones de pesos. En materia de paz, la Justicia Especial para la Paz recibirá un recorte de 19.744 millones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el recorte presupuestal de Abelardo de la Espriella a las principales entidades del Estado?

El recorte presupuestal impacta de manera directa áreas clave del sector público colombiano. Instituciones como Invías, la Aeronáutica Civil, la Registraduría y la Rama Judicial tendrán que ajustarse a una disminución significativa de recursos para funcionamiento e inversión, lo que implica la postergación o cancelación de proyectos y la reducción de su capacidad operativa. El ajuste también afectará otras dependencias como la Presidencia, el Ministerio del Interior y el sector de la paz.

¿Qué explica la reducción en contratos y compras durante el plan de austeridad?

La reducción en contratos de prestación de servicios y en compras consideradas innecesarias responde al objetivo del gobierno de limitar el gasto público ante la necesidad de un mayor control fiscal. Según el decreto 1585 citado por El Espectador, la clave está en priorizar inversiones y gastos realmente estratégicos o urgentes, mientras se suspenden aquellos que no forman parte de las prioridades actuales del Ejecutivo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.