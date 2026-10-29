Por: El Espectador

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La situación de orden público en la región del Catatumbo continúa siendo preocupante para la población civil, que queda en medio de enfrentamientos entre diferentes grupos armados. Un nuevo episodio de violencia se vivió en la mañana del 29 de octubre, cuando un dron cargado de explosivos fue activado en la vereda Km 90 del municipio de El Tarra, Norte de Santander. De acuerdo con información confirmada por el Ejército, citada por El Espectador, el ataque dejó a tres personas heridas, entre ellas dos jóvenes y un adulto mayor, quienes sufrieron lesiones menores y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Hasta el momento, las autoridades no han reconocido a un responsable concreto por esta acción violenta. Sin embargo, la presencia en la zona de estructuras armadas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el mando de alias 'Calarcá', mantiene en alerta a las autoridades. Estos grupos llevan meses aumentando sus hostilidades desde enero de 2025, concentrando sus disputas en el control territorial de rutas ligadas al narcotráfico y la minería ilegal, según lo reporta El Espectador.

El fenómeno del uso de drones en actividades ilegales y violentas no es exclusivo de esta región. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela una tendencia preocupante: entre el 2023 y el 1 de octubre de 2026, se han registrado en Colombia 716 ataques con drones, con un promedio de 8,2 incidentes por semana. Solo este año, la cifra alcanza los 318 ataques, teniendo a agosto como el mes más crítico con 56 casos reportados. El 71 % de estos hechos violentos se dan en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander, y casi la totalidad de los ataques (95 %) son ejecutados por el Estado Mayor Central (Emc) y el Eln, de acuerdo con la FIP.

Estos grupos armados han diversificado sus fuentes de adquisición de drones, inicialmente por vías legales desde países como Estados Unidos, China y Rusia. La evolución del conflicto en Ucrania amplió la disponibilidad y acceso a estos equipos, incentivando compras a través de Venezuela y la fabricación propia, con costos considerablemente menores a los del mercado regular. Informes mencionan que los operadores reciben entrenamiento en Colombia e incluso en Venezuela y Ucrania, lo que evidencia una sofisticación creciente en el uso de esta tecnología armada. Los voceros de los grupos han admitido públicamente la eficiencia y bajo costo de fabricar estos dispositivos para sus acciones violentas.

El Eln ha incrementado notablemente sus ataques con drones: de 36 en 2025 pasaron a 132 en lo que va de 2026. Este fenómeno refuerza la preocupación por la vulnerabilidad de la población civil y la dificultad estatal para contener estas nuevas formas de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los grupos armados responsables de la mayoría de ataques con drones en Colombia?

De acuerdo con datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el 95 % de los ataques con drones, entre 2023 y el 1 de octubre de 2026, se atribuyen al Estado Mayor Central (Emc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln). El Emc es responsable del 72 % de los incidentes y el Eln del 23 %, marcando así su papel dominante en la perpetración de estos actos violentos.

¿Cómo ha evolucionado el uso de drones por parte de los grupos armados en Colombia?

Según la FIP y lo informado por El Espectador, los grupos armados empezaron adquiriendo drones por canales legales en el extranjero y actualmente han diversificado sus compras, incluso a través de Venezuela. Además, han desarrollado capacidades para fabricar sus propios drones con costos bajos y han mejorado el entrenamiento de sus operadores, utilizando escuelas propias o enviando personas a países como Ucrania y Venezuela para perfeccionar el manejo de estos dispositivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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