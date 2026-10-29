El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció que la Ley de Ajuste Fiscal incluirá una revisión del tratamiento tributario de plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon, con el propósito de equilibrar la competencia con los comerciantes colombianos.

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El proyecto será presentado ante el Congreso en los próximos días, aunque todavía no se conocen las medidas específicas.

Durante el evento Góndola 2026, organizado por Fenalco en Cartagena, el funcionario propuso abrir una mesa técnica para analizar las condiciones tributarias y operativas de estas empresas.

El gremio también solicitó revisar el arancel del 40 % aplicado a las importaciones de confecciones, eliminar algunos tributos a los tenderos y evaluar los impuestos saludables.

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Uno de los puntos centrales del debate es la exención de impuestos para determinados envíos internacionales.

En Colombia, las compras de hasta 200 dólares pueden estar exentas de aranceles, mientras que la exclusión del IVA depende de condiciones específicas relacionadas con los tratados comerciales.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico estima que el país podría dejar de recaudar cerca de un billón de pesos por IVA debido a este tratamiento. Por ello, propone que las plataformas cobren el impuesto al momento de la compra.

El debate también involucra al empresario Arturo Calle, quien atribuye a la competencia de estas plataformas la pérdida de cerca de 2.000 empleos en su compañía y advierte sobre sus efectos en el comercio nacional.

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