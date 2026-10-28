Por estos días, el grupo empresarial Indra celebra tres décadas de estar funcionando en el país, con objetivos cumplidos que posicionan a la empresa como una de las multinacionales más importantes y transversales a diferentes sectores en Colombia.

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Hoy, Indra Group cuenta con más de 4.000 profesionales y desarrolla proyectos tecnológicos en ámbitos como transporte, tráfico aéreo, infraestructura vial, defensa, energía, ciberseguridad y transformación digital.

En entrevista con Pulzo, José Fernando Quintero, CEO de Indra en Colombia, Ecuador, Centroamérica y El Caribe, destacó que el mayor orgullo de la multinacional en estos 30 años es aportar el compromiso, creatividad y talento de sus colaboradores a estas industrias en el país.

“Estamos muy felices y estoy muy orgulloso de todo mi equipo. Nuestros primeros 30 años en Colombia, esta es una corporación multinacional que sigue creyendo en este país. Más de 400 clientes en el sector público y privado, generando mucho empleo a través de aliados y proveedores”, exaltó Quintero.

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Dice, además, que desde la multinacional están plenamente convencidos de que uno de los mercados transversales que más va a aumentar la productividad y la competitividad del país es el sector tecnológico.

“El desafío ahora es traer más generación de talento y traer más generación de capacidades desde Colombia para todo el mundo; montar fábricas y, por qué no, pensar en fabricar drones y antidrones en Colombia con tecnología”, agregó el CEO de la multinacional, en entrevista con Pulzo.

(Vea también: Multinacional en Colombia logró negociazo para Latinoamérica: ciberseguridad y movilidad se beneficiarán)

Nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de Indra en Colombia

En el marco de sus 30 años en el país, Indra Group presentó el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de nueva generación de IndraMind Cybersecurity, ubicado en Bogotá, y creado para fortalecer sus capacidades de protección y respuesta frente a amenazas digitales.

“Aquí es donde peleamos codo a codo contra los ciberdelincuentes para evitar que se materialice un incidente que quizás termina afectando a nuestra sociedad, paralizando una compañía y, por qué no decirlo, en ocasiones, un país. En el SOC Tenemos estadísticas de más de mil eventos (amenazas de ataque) por segundo”, explicó a Pulzo Edwin Walteros, director de Ciberseguridad de IndraMind para Colombia.

El centro integra inteligencia, operación y conocimiento sectorial, con monitorización continua y capacidades para proteger entornos tecnológicos, apoyar la continuidad del negocio y responder a riesgos que afectan a organizaciones de distintos sectores.

Interrogado por este medio sobre cuáles son los sectores que reciben más amenazas de los ciberatacantes en Colombia, Walteros explicó que son varios, entre ellos el financiero.

“Lógicamente, el sector financiero es un mercado muy atractivo para los delincuentes. Es muy sencillo, es dinero, es un movimiento de dinero, pero también se han dado cuenta que atacar ciertas industrias permite tener la ventaja de que su ataque tenga más impacto y terminen pagando por el rescate de información.

¿Qué servicios presta Indra en Colombia en estos 30 años?

Para el CEO de Indra en Colombia, el rol de Indra en el país es muy importante, entre otras cosas, porque de su labor dependen diferentes industrias. Transporte y seguridad, dos de las más importantes.

“En este país hay tecnología Indra para un avión 100 % seguro. Hay tecnología Indra alrededor del tema de transacciones electrónicas. En el sistema financiero también hay tecnología Indra. En fin, en todos los sectores nos sentimos orgullosos en estar participando y ser un actor supremamente activo y sobre todo relevante en el sector más transversal y más estratégico del país”, enfatizó Quintero.

Millones de colombianos utilizan tecnología de Indra en algún momento del día. Estos son algunos de los servicios y procesos más importantes:

Cuando toman el Metro de Medellín, porque los sistemas de Indra contribuyen a gestionar la operación y facilitar la movilidad de miles de pasajeros.

Cuando viajan en avión por el país, porque la tecnología de Indra ayuda a gestionar el tráfico aéreo y a garantizar vuelos más seguros.

Cuando realizan una transferencia bancaria, porque las soluciones de Indra contribuyen a procesar y proteger las transacciones financieras.

Cuando recorren carreteras y túneles del país, porque la tecnología de Indra ayuda a gestionar el tráfico y mejorar la seguridad vial.

Cuando piden un domicilio a través de una aplicación, porque las soluciones digitales de Indra pueden intervenir en los procesos tecnológicos que hacen posible el servicio.

Cuando necesitan resolver un problema con su operador de telefonía celular, porque las soluciones de Indra ayudan a gestionar la atención al cliente, las solicitudes y los servicios de los operadores.

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