El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno creará un registro de empresas con dificultades económicas para conectarlas con inversionistas nacionales y extranjeros.

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La iniciativa busca facilitar su recuperación, proteger empleos y evitar el deterioro del tejido empresarial colombiano.

Entre las compañías vinculadas a procesos de reorganización o reestructuración en Colombia se encuentran actualmente Canacol Energy, Audifarma, Almacenes Flamingo, Ingenio La Cabaña y Monómeros Colombo Venezolanos.

Sin embargo, no todas atraviesan la misma etapa. Canacol adelanta un proceso de insolvencia transfronteriza, mientras que Audifarma tiene un acuerdo para normalizar más de $2,7 billones en obligaciones durante 12 años. Flamingo, por su parte, busca reorganizar cerca de $339.700 millones en pasivos en un plazo de 10 años.

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Monómeros también cuenta con un acuerdo confirmado, mientras que el estado actualizado del proceso de Ingenio La Cabaña requiere verificación.

En otros asuntos empresariales, el mandatario destacó la compra de Presto por parte de IRCC S. A. S., filial de Grupo Nutresa, operación que permitirá conservar cerca de 700 empleos y garantizar la continuidad de la cadena de restaurantes.

En materia energética, pidió investigar a generadoras que presuntamente incumplieron compromisos de entrega de energía firme durante el fenómeno de El Niño.

Finalmente, aseguró que las donaciones privadas al Fondo Patria Milagro superan el billón de pesos para atender a los afectados por el terremoto.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.