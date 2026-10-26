El ahorro digital está ampliando el acceso de los colombianos a productos de inversión como los certificados de depósito a término (CDT), especialmente entre jóvenes y personas de estratos 1, 2 y 3.

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Así lo muestran las cifras de KOA, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, cuyo CDT digital superó los 18.000 ahorradores y 28.500 certificados durante su primer año, con inversiones acumuladas por más de $435.000 millones.

El producto ya tiene presencia en 410 municipios de 31 departamentos. El 54 % de sus clientes pertenece a los estratos 1, 2 y 3, el 35 % tiene 35 años o menos y el 49 % vive fuera de Bogotá, evidenciando una mayor participación de regiones y segmentos que tradicionalmente han tenido menor acceso a inversiones.

El CDT puede abrirse desde $250.000 de manera completamente digital y fija una tasa de interés desde el momento de la apertura. Durante el primer año, los ahorradores recibieron más de $14.242 millones en intereses.

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La digitalización también permite abrir certificados fuera del horario bancario: el 43 % se constituyó en esos horarios y el 29 % de los clientes ya tiene más de un CDT.

Los productos ofrecidos por entidades inscritas en Fogafín cuentan con el Seguro de Depósitos.

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