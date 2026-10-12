El presidente Abelardo de la Espriella presentó, durante su alocución presidencial de la noche de este lunes 12 de octubre, un balance del Banco de Talentos, una iniciativa con la que, según explicó, su Gobierno ha vinculado a colombianos a diferentes entidades públicas con base en sus méritos y hojas de vida, sin recurrir a recomendaciones políticas.

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De acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario, 145 colombianos ya se posesionaron en cargos del Gobierno, mientras que otras personas continúan en distintas etapas del proceso de vinculación.

Con estas cifras, el presidente aseguró que la iniciativa ya se traduce en nombramientos y en la incorporación de personal a la administración pública. Además, diferenció a quienes ya asumieron sus cargos de las hojas de vida que están pendientes de posesión y de los perfiles que todavía no han sido publicados.

En qué entidades trabajan los funcionarios del Banco de Talentos

Durante su intervención, De la Espriella también detalló algunas de las entidades en las que se encuentran los funcionarios vinculados mediante esta iniciativa. Según el balance que presentó, el sector Agricultura concentra 25 personas, mientras que la Presidencia de la República cuenta con 22.

El mandatario también mencionó a otras entidades y ministerios que han recibido personal por medio del Banco de Talentos.

“¿Dónde están estas personas? Están en agricultura, ahí tenemos 25; en la presidencia de la República, ahí tenemos 22; en la función pública, 15 personas; en vivienda, otras 15; en el Ministerio del Interior, 12 personas; en Defensa, 11 colombianos; en Relaciones Exteriores, 11; y también en los ministerios de Minas, de Comunicaciones, de Hacienda, de Deportes… y vamos a seguir”, señaló.

En su declaración, el presidente destacó la presencia de los funcionarios en diferentes áreas de la administración nacional y sostuvo que el proceso de vinculación continuará.

De la Espriella advirtió que habrá desvinculaciones si no cumplen

Otro de los puntos centrales del balance fue el llamado del presidente a los funcionarios que ya ingresaron al Gobierno. De la Espriella sostuvo que los nombramientos implican responsabilidades y advirtió que no permitirá que los cargos se utilicen para favorecer intereses personales o familiares.

“A los 145 funcionarios que ya están adentro les digo: no los traje a calentar un escritorio ni a repetir los vicios del gobierno anterior. Los traje a servir. El que llegue a cobrar sin trabajar, se va. El que llegue a recomendar al primo, se va. El mérito abre la puerta a mi Gobierno, la decencia es la que permite quedarse”, manifestó.

El mandatario también aseguró que su administración está dispuesta a corregir posibles errores en los nombramientos. En ese sentido, indicó que las personas que no cumplan con los criterios esperados podrán ser retiradas de sus cargos.

“Si alguien no merece que lo hayamos nombrado, reconocemos nuestro error y lo desvinculamos. La desvinculación es inmediata y se lo cuento al país. Somos sinceros y honestos en este Gobierno”, agregó.

Con estas declaraciones, el presidente presentó el balance del Banco de Talentos como parte de su apuesta por vincular funcionarios con base en sus capacidades profesionales y no en recomendaciones políticas. También dejó claro que, según sus palabras, la permanencia de las personas nombradas dependerá de su desempeño y de su comportamiento en el ejercicio de sus funciones.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.