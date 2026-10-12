Por: El Espectador

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En las últimas horas, tres uniformados del Ejército fueron trasladados de urgencia a la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, luego de resultar heridos en labores militares que se adelantan en la zona rural de Tibú, ubicada en el corazón del Catatumbo. De acuerdo con la información recogida por El Espectador, este hecho se presentó tras un reciente bombardeo realizado por las Fuerzas Militares durante el fin de semana en esa área estratégica. Los heridos fueron identificados como el capitán Geovanny Guerrero Montes y los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos Ramírez y José Oswaldo Zapata Cuellar. Según los reportes, el estado de salud de Zapata Cuellar es delicado y permanece bajo pronóstico reservado en la Clínica Medical Duarte de Cúcuta, centro médico donde los tres uniformados reciben atención especializada.

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La operación militar que desencadenó este incidente tuvo lugar en la vereda Filo Gringo, cerca del límite entre los municipios de Tibú y El Tarra. Según la información reportada, los uniformados formaban parte de la tropa que llegó al área la mañana del domingo 11 de octubre para verificar los resultados de un bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella. Dicha acción militar estaba dirigida contra un campamento del frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), al mando de un líder conocido con el alias de 'Calarcá'.

Las investigaciones preliminares señalan que, cuando los soldados intentaban establecer el impacto del operativo, fueron atacados por hombres armados. La región de Catatumbo está marcada por la presencia de varios grupos armados ilegales, incluidos el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantienen una violenta disputa por el control territorial en la zona. Estas circunstancias dificultan no solo la movilidad, sino también el ingreso de refuerzos hasta el lugar exacto del ataque, debido a las condiciones de seguridad, la geografía del terreno y la alta concentración de minas antipersona, un tipo de armamento prohibido por normativas internacionales destinado a causar bajas o mutilaciones en personas que transiten por el área sin previo aviso.

El bombardeo en Catatumbo, según El Espectador, se convierte en el cuarto ordenado por Abelardo de la Espriella en los dos meses que lleva en la presidencia, y es el segundo que se realiza en Norte de Santander. Hasta el momento, la operación habría dejado al menos cuatro supuestos disidentes muertos y la incautación de material de guerra, aunque todavía se espera un reporte oficial por parte del Ministerio de Defensa para confirmar los detalles de lo ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe de los soldados heridos en el operativo militar en Tibú, Catatumbo?

Los soldados heridos han sido identificados como el capitán Geovanny Guerrero Montes y los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos Ramírez y José Oswaldo Zapata Cuellar. Según El Espectador, el caso más delicado es el de Zapata Cuellar, quien permanece bajo pronóstico reservado. Todos reciben atención médica en la Clínica Medical Duarte de Cúcuta, luego de ser evacuados tras el ataque armado tras el operativo en la zona rural de Tibú.

¿Por qué es tan difícil el acceso de tropas militares al área de Filo Gringo en Catatumbo?

El acceso es complejo debido a varios factores: la constante presencia de grupos armados como las disidencias del frente 33 de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sumada a la disputa territorial que protagonizan en la región. Además, el terreno es peligroso por la cantidad de minas antipersona sembradas, lo que representa un riesgo permanente para cualquier desplazamiento militar o de ayuda humanitaria en la zona.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.