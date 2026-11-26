La toma de rehenes en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, dejó interrogantes que van más allá de las exigencias económicas de los responsables. Durante las horas que permanecieron dentro del establecimiento, los secuestradores habrían aprovechado los recursos disponibles en el lugar para hacer movimientos de dinero y hasta ocultar efectivo.

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Según El Universal, uno de los datos que llamó la atención fue revelado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien se refirió a las operaciones que los hombres habrían hecho con los datáfonos de las cajas registradoras.

El episodio resulta llamativo porque, mientras decenas de personas permanecían retenidas, los responsables también habrían tenido acceso a los dispositivos de pago del establecimiento. La información sobre esos movimientos fue conocida después de que el alcalde recibiera detalles suministrados por la oficina de seguridad de la cadena comercial.

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La situación se suma a las exigencias que se conocieron durante la emergencia, cuando los secuestradores habrían pedido 7.000 millones de pesos para permitir la liberación de los rehenes. Sin embargo, las transacciones hechas dentro del supermercado abrieron otra línea de preguntas sobre lo que ocurrió durante el cautiverio.

Dumek Turbay habló de transacciones por $18 millones en los datáfonos

En declaraciones recogidas por El Universal, el alcalde explicó que los hombres utilizaron los dispositivos de pago instalados en las cajas del establecimiento.

“Alcanzaron a hacer transacciones por los datáfonos de las cajas del centro comercial. Estamos esperando la afirmación oficial”, manifestó Turbay.

Posteriormente, Infobae publicó que el monto de esas operaciones habría sido de aproximadamente 18 millones de pesos. Según la información entregada por el mandatario, la cifra provendría de los datos que la oficina de seguridad del Éxito habría puesto en conocimiento de las autoridades.

Por ahora, no se ha explicado públicamente qué tipo de operaciones hicieron los secuestradores ni cuál fue el destino de esos recursos. Tampoco se ha precisado si el dinero corresponde a compras u otros movimientos procesados mediante los dispositivos.

El efectivo que habrían escondido en latas de comida para bebés

A las operaciones con los datáfonos se suma otra versión sobre el dinero que estaba en las cajas registradoras. Según información que circuló después de la toma de rehenes, los responsables habrían sacado efectivo y lo ocultaron entre productos del supermercado, específicamente en latas de alimento para bebés.

La versión despertó interrogantes sobre la cantidad de dinero que pudieron llevarse y sobre la posibilidad de que parte de este todavía permaneciera escondido en el establecimiento cuando las autoridades recuperaron el control.

Sin embargo, este supuesto escondite no ha sido confirmado oficialmente. Tampoco existe información pública que permita establecer si el efectivo mencionado tiene alguna relación con los cerca de 18 millones de pesos reportados por las transacciones con datáfonos.

La revisión de las cámaras de seguridad, los registros de las cajas y los inventarios del supermercado será clave para establecer qué ocurrió con los recursos y si hubo pérdidas adicionales.

Los secuestradores también consumieron licor y productos del supermercado

Las revelaciones sobre el dinero no fueron los únicos detalles que se conocieron acerca del comportamiento de los hombres durante el cautiverio. El alcalde también había señalado que los responsables consumieron productos del establecimiento, entre ellos bebidas alcohólicas de alto costo.

Algunos sobrevivientes contaron situaciones que coinciden con esa versión. Carlos Tapia, uno de los rehenes, relató al periodista Juan Diego Alvira lo que vio dentro del almacén.

“Bueno, ellos se paseaban con botellas de whisky”, aseguró.

El testigo también indicó que identificó a tres hombres que rondaban por el lugar, aunque no pudo establecer si había más personas involucradas.

Por su parte, Daniel Díaz Acevedo contó a El Colombiano que los secuestradores asignaban tareas a algunas de las personas retenidas. Según su relato, a un entrenador le encargaron la música y a un trabajador del Éxito le pidieron conseguir licor.

“Al entrenador lo encargaron de la música, a un chico del Éxito lo mandaron por el licor y a mí ponían a llevarle Bonfiest o acetaminofén a las mujeres, otras cosas a los hombres”, relató.

Las autoridades tendrán que establecer qué pasó con el dinero

La toma de rehenes en el Éxito de La Castellana se prolongó por más de 16 horas y terminó con la intervención de las autoridades. Durante las negociaciones, los responsables exigieron una suma millonaria para liberar a las personas que permanecían dentro del establecimiento.

Ahora, además de esclarecer cómo se planeó el secuestro y quiénes participaron, la investigación deberá establecer el alcance de las operaciones realizadas durante el cautiverio.

Los cerca de 18 millones de pesos mencionados por Turbay y la versión sobre el efectivo oculto entre los productos son dos asuntos distintos que todavía requieren aclaración. Por el momento, no hay confirmación de que el dinero supuestamente escondido haya sido recuperado ni de que ambos episodios estén relacionados.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.