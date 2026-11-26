Dos personas fueron capturadas y un camión tipo NPR junto con una motocicleta quedaron en poder de las autoridades, tras una operación que habría impedido otro ataque en el Meta. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el resultado este jueves 26 de noviembre y resaltó la articulación entre las instituciones encargadas de la seguridad en el departamento.

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La operación se apoyó en labores de inteligencia y en el trabajo conjunto del Ejército y la Policía. Los dos sospechosos habrían sido capturados en flagrancia. También fueron incautados un vehículo NPR y una motocicleta. Las autoridades aún no precisan el municipio ni la posible estructura detrás del plan. Tampoco se ha divulgado el objetivo del plan.

De la Espriella dio a conocer el resultado mediante un mensaje en su cuenta de X, tras la visita que hizo a Villavicencio y la activación del Bloque de Búsqueda. “¡Frustramos un atentado terrorista en el Meta!”. En el mismo mensaje, sostuvo que la Fuerza Pública “sigue dando resultados contundentes para proteger la vida de los colombianos”, dijo el presidente.

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¡FRUSTRAMOS UN ATENTADO TERRORISTA EN EL META! Tras mi reciente visita a Villavicencio y la activación del Bloque de Búsqueda, nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados contundentes para proteger la vida de los colombianos. Gracias a las labores de inteligencia y al trabajo articulado de nuestro Ejército y la Policía Nacional, fue neutralizada una amenaza terrorista en el Meta. La operación dejó, preliminarmente, dos capturados en flagrancia, un vehículo NPR y una motocicleta incautados. ¡La anticipación y la rápida reacción de nuestra Fuerza Pública permitieron prevenir un posible atentado! Mi compromiso con el pueblo llanero es inquebrantable. Seguiremos persiguiendo a las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror en esta región del país. ¡NI UN PASO ATRÁS! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 27, 2026

“La anticipación y la rápida reacción de nuestra Fuerza Pública permitieron prevenir un posible atentado”, agregó. Luego expresó: “Mi compromiso con el pueblo llanero es inquebrantable”, y prometió perseguir a las estructuras criminales que, en sus palabras, “pretenden sembrar el terror” en la región.

El anuncio se conoce tres días después del carro bomba que explotó frente a la Gobernación del Meta, en la plaza Los Libertadores de Villavicencio. El ataque ocurrió el lunes 23 de noviembre, hacia las 9:30 de la noche, y dejó 23 personas heridas. El vehículo contenía más de 100 kilogramos de pentolita y afectó al menos 85 predios, según los reportes.

Cabe mencionar que hubo daños en la Gobernación, la Catedral y la sede de la Lotería del Meta. Tras el atentado, el Gobierno anunció un refuerzo militar. De la Espriella atribuyó ese ataque a alias Antonio Medina, señalado como cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco. La Alcaldía y la Gobernación ofrecieron hasta 150 millones de pesos por información sobre los responsables. Del nuevo caso, aún no se conoce el posible blanco ni quién estaría detrás.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.