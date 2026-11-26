Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caricaturista Matador ha vuelto a posicionarse en el centro del debate político nacional a partir de una ilustración que ironiza sobre el presidente Abelardo de la Espriella y la polémica por el operativo ocurrido en un almacén Éxito de Cartagena. El incidente, que terminó con la muerte de Jailer Humberto Muñetón Zapata, ha sido objeto de constantes cuestionamientos sobre la actuación de la fuerza pública y las consecuencias para los ciudadanos involucrados. Según se puede leer en su cuenta de Instagram, la publicación de Matador utiliza el humor negro para poner en tela de juicio la honorabilidad y la seguridad de las personas ante procedimientos de este tipo. El caricaturista resume su mensaje en una frase fuerte: “Yo quiero una Colombia donde ir por buñuelos no te cueste la vida ni tu honra póstuma”.

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La caricatura representa a un personaje que, aparentemente, se equivoca y confunde a alguien con el secuestrador, gritándole: “¡Maldito y sexy secuestrador! Ahora vas a ver lo duro que muerde el tigre”, y luego le pide el número de WhatsApp. Un tercer personaje advierte: “Señor presidente, ese no es”, haciendo alusión directa a la confusión y posteriores señalamientos contra la víctima.

De acuerdo con los hechos, la familia de Jailer Humberto Muñetón Zapata asegura que él había ido únicamente a comprar buñuelos y rechaza la versión que lo vincula al secuestro. Por el contrario, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó públicamente que Muñetón habría participado en el asalto e incluso habría liderado el intento de secuestro, versión que profundiza la controversia. Así, el caso se convierte en un símbolo de cómo una muerte puede quedar envuelta en dudas y juicios sociales, aún después de ocurrida, y los familiares deben enfrentar no solo la pérdida, sino también la defensa de la reputación del fallecido.

Con esta publicación, Matador pone en relieve el drama humano que se esconde tras los titulares y evidencia, mediante la sátira, cómo una tragedia personal adquiere dimensiones públicas y políticas. El debate, lejos de cerrarse, sigue abierto en torno al papel de las autoridades y los riesgos que enfrentan hasta aquellos que solo buscan realizar una compra cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué revela la caricatura de Matador sobre el operativo en Cartagena y la muerte de Jailer Muñetón?

La caricatura de Matador expone, a partir de la sátira, las dudas e inquietudes en torno a la muerte de Jailer Humberto Muñetón Zapata, quien fue abatido durante un operativo en Cartagena. La familia sostiene que Muñetón solo pretendía comprar buñuelos, mientras que las autoridades lo vinculan al secuestro, mostrando la dificultad de esclarecer la verdad tras hechos violentos y el impacto social de los señalamientos póstumos.

¿Cuál es la posición de la familia y las autoridades sobre la muerte de Jailer Muñetón en Cartagena?

La familia de Jailer Humberto Muñetón Zapata insiste en que él solo fue al establecimiento para comprar buñuelos y niega cualquier relación con el secuestro en el Éxito de Cartagena. Por su parte, el alcalde Dumek Turbay sostiene que Muñetón habría liderado el intento de robo y secuestro. Esta contradicción ha intensificado el debate público y las sospechas sobre la actuación policial durante el procedimiento.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.