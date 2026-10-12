Por: El Espectador

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En respuesta al inicio del fenómeno de El Niño en Colombia y ante el riesgo de un apagón energético, el presidente Abelardo de la Espriella expuso en una alocución nacional la estrategia del gobierno para enfrentar esta emergencia. Puntualmente, el mandatario manifestó que la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro, dejó el país sin las reservas necesarias y sin un plan de respaldo para mitigar los efectos de este evento climático, haciendo hincapié en que “el fenómeno de El Niño no es una sorpresa para nadie” y era previsible con meses de anticipación, de acuerdo con sus declaraciones recogidas por El Espectador.

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De la Espriella subrayó que la crisis actual se explica por una “falta de preparación”, atribuyendo el peligro inminente de racionamiento eléctrico al estado en el que quedó el sistema energético, en particular para regiones vulnerables como la Costa Caribe. A pesar de esto, el jefe de Estado aseguró que ya se adelantan acciones para evitar tanto el racionamiento como un posible apagón. Entre las medidas adoptadas, está la conformación de un equipo especial encargado de diseñar y ejecutar intervenciones específicas, cuya fecha límite de operación será antes del 31 de diciembre. Las principales tareas de este grupo, según las instrucciones presidenciales, serán reforzar la generación térmica y administrar cuidadosamente los embalses, acciones consideradas clave para enfrentar el descenso de los niveles de agua y el incremento de demanda energética.

El enfoque del equipo especial consiste en “reducir al máximo el riesgo de racionamiento y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas,” según palabras del presidente citadas por El Espectador. Además, el gobierno dirigió una solicitud formal al Congreso para agregar 1,2 billones de pesos al presupuesto de 2027. Esa cantidad, indicó De la Espriella, busca cubrir los costos de la emergencia ante el impacto del fenómeno natural, asegurando que estos recursos estarán debidamente controlados y destinados exclusivamente a la atención de la crisis. En su mensaje, el mandatario insistió en que el objetivo es impedir que Colombia vuelva a afrontar eventos de esta magnitud sin planes claros y con las reservas desfalcadas.

Finalmente, De la Espriella reiteró el compromiso de su administración para “disponer de todos los instrumentos” y proteger el servicio eléctrico. Así, la estrategia oficial busca evitar que repita la situación de vulnerabilidad en la que, en palabras del presidente, dejó el “irresponsable gobierno que nos antecedió”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella para evitar el apagón debido al fenómeno de El Niño?

El gobierno de Abelardo de la Espriella estableció la conformación de un equipo especial con responsabilidades y fechas claras, encargado de implementar medidas de choque como el refuerzo de la generación térmica y la administración responsable de los embalses. La finalidad es minimizar el riesgo de racionamiento o apagón antes del 31 de diciembre, especialmente en regiones vulnerables como la Costa Caribe, según detalló el presidente en su alocución citada por El Espectador.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella critica la gestión energética del gobierno de Gustavo Petro?

Abelardo de la Espriella culpa a la administración de Gustavo Petro de haber dejado a Colombia sin reservas suficientes y sin un plan de respaldo para enfrentar el fenómeno de El Niño, lo que según él, expuso al país a un posible racionamiento de energía. El mandatario aseguró que el fenómeno era previsible y que la “falta de preparación” se tradujo en una mayor vulnerabilidad para el sistema energético nacional.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.